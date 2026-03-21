Trotz schönem Wetter: Affen im Zoo Leipzig müssen weiter drinnen hocken
Leipzig - Das Frühlingswetter der letzten Tage lockt Mensch und Tier nach draußen. Doch in der Außenanlage vom Pongoland im Leipziger Zoo ist es noch sehr ruhig. Die Menschenaffen haben die Freiluftsaison noch nicht eingeläutet.
Es wäre momentan zu gefährlich auf der größeren Anlage. Die Abwasseranlagen werden erneuert und müssen erst wieder richtig hergerichtet werden.
"Ansonsten wären die Gräben nicht sicher für die Affen", erklärte Tierpfleger David Tenthorey in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co".
Affen können nicht schwimmen, weil sie zu muskulös sind. "Wenn die ins Wasser kommen würden, würden die untergehen wie ein Stein", so der Experte.
Trotzdem sollten sie sich nicht ausgeschlossen fühlen und die Natur sollte zu ihnen kommen. Tenthorey stellte den Orang-Utans deswegen geschnittenen Bambus in Bananenkartons in das Innengehege und beobachtete die Situation.
Schnell zeigte sich typisches Verhalten. "Es sieht so aus, als betreiben die da Nestbau. Das machen sie ganz gern. Zum Ruhen, zum Schlafen, zum Fressen", analysierte der Tierpfleger. "So würden sie es in der Natur auch machen."
Spätestens zu Ostern sollen sie wieder raus
Leiden die Affen darunter, dass sie noch nicht rausdürfen? "Wir sehen nicht, dass die unruhig sind und nach draußen wollen", stellte David Tenthorey in der beliebten Fernsehsendung fest.
Solange sie Fressen haben, seien sie glücklich, aber "draußen ist es schöner", räumte der Tierpfleger ein, während es im Gehege hoch her ging. Die Orang-Utans klauten sich den Bambus gegenseitig spielerisch und knabberten darauf rum.
Sie sollen aber so schnell wie möglich wieder auf die Außenlage. Man hofft, dass alle Menschenaffen spätestens zu Ostern wieder rauskönnen.
Für die Besucherinnen und Besucher macht das allerdings keinen großen Unterschied, da sie den Tieren auf beiden Anlagen gut bei ihren täglichen Aktivitäten zusehen können.
Weitere spannende Tiergeschichten aus dem Zoo Leipzig seht Ihr in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." mit dem Titel "Alles im Blick" in der ARD Mediathek. Jeden Freitag um 19.50 Uhr laufen neue Folgen im MDR Fernsehen.
Titelfoto: MDR