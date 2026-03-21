Trotz schönem Wetter: Affen im Zoo Leipzig müssen weiter drinnen hocken

Leipzig - Das Frühlingswetter der letzten Tage lockt Mensch und Tier nach draußen. Doch in der Außenanlage vom Pongoland im Leipziger Zoo ist es noch sehr ruhig. Die Menschenaffen haben die Freiluftsaison noch nicht eingeläutet.

Die Orang-Utans im Zoo Leipzig haben eine Drinnen- und eine Draußenanlage. © MDR

Es wäre momentan zu gefährlich auf der größeren Anlage. Die Abwasseranlagen werden erneuert und müssen erst wieder richtig hergerichtet werden.

"Ansonsten wären die Gräben nicht sicher für die Affen", erklärte Tierpfleger David Tenthorey in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co".

Affen können nicht schwimmen, weil sie zu muskulös sind. "Wenn die ins Wasser kommen würden, würden die untergehen wie ein Stein", so der Experte.

Trotzdem sollten sie sich nicht ausgeschlossen fühlen und die Natur sollte zu ihnen kommen. Tenthorey stellte den Orang-Utans deswegen geschnittenen Bambus in Bananenkartons in das Innengehege und beobachtete die Situation.

Schnell zeigte sich typisches Verhalten. "Es sieht so aus, als betreiben die da Nestbau. Das machen sie ganz gern. Zum Ruhen, zum Schlafen, zum Fressen", analysierte der Tierpfleger. "So würden sie es in der Natur auch machen."