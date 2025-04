Umzug in neuen Zoo: So liefen die letzten Tage von Löwe Bahati in Leipzig

In seinem neuen Zuhause soll Bahati dafür auf zwei wunderhübsche Löwen-Damen treffen, doch vorher stand Training an. Der Einstieg in die Transportbox musste geübt werden.

Seit einiger Zeit lebt Bahati inzwischen getrennt von den beiden. Kigali werde immer noch rollig und so sollen Unfälle vermieden werden, erklärte es Janine Bürger. Für den Sohnemann war die Trennung jedoch nicht leicht.

Ganz wie erhofft wollten die Geschenke dann aber nicht funktionieren. Statt am Lavendel klebte der junge Löwe lieber an der Scheibe mit Blick auf die Außenanlage. Dort zu sehen: Mama Kigali und Schwester Malu.

Früh am Morgen ging es für Bahati zunächst ins Schaugehege. Um ihm den Aufenthalt zu versüßen, spendierten das Zoopersonal gleich noch etwas Lavendel - etwas Süßes für die Löwennase, sozusagen. Dazu gab's von Tierpflegern Janine Bürger noch ein paar Leckerlis. "Wenn die Mädels draußen sind und er hier drin, müssen wir natürlich gucken, dass wir ihm die Zeit so schön wie möglich machen."

Wie es vonseiten des Zoos hieß, verlief der Umzug dank des Kistentrainings reibungslos. © Bodo Schackow/dpa

Und wie bekommt man einen jungen Löwen am besten in eine Kiste? Natürlich mit Leckerlis!

Und das geht so: Tierpflegerin Janine Bürger legt einige Happen in die Box, dann soll Bahati da von allein reinlaufen. Und siehe da: klappt wie am Schnürchen. Lediglich beim Schließen der Klappe erschreckte Bahati noch ein wenig.

"Ich bin super-zufrieden", so Janine Bürger. "Wir haben ihm die Kiste reingestellt und nach ein paar Tagen ist er da von allein reingegangen. Mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir den Schieber zu machen können. Von daher würde ich sagen, wir sind startklar. Kann losgehen."

Inzwischen macht es sich Bahati in seinem neuen Zuhause gemütlich, soll schon bald an seine neuen Mitbewohnerinnen gewöhnt werden. Dank des Kistentrainings hat der Umzug reibungslos geklappt, hieß es vonseiten des Zooparks.

Für Nachwuchs wird der junge Löwe jedoch nicht sorgen. Bereits in Leipzig wurde er kastriert.

Die komplette Folge von "Elefant, Tiger & Co." mit den letzten Bildern von Bahati in Leipzig gibt es als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek.