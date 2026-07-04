04.07.2026 10:50 Wegen zwei Elefanten: Tierpfleger im Leipziger Zoo in Alarmbereitschaft

In der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." sind die Tierpfleger im Zoo Leipzig besorgt, denn der junge Elefant Edgar soll auf den Leitbullen Voi Nam treffen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die Elefantenherde im Leipziger Zoo folgt einer strikten Hierarchie. Vor über einem Jahr wurde der Jungbulle Edgar vom Leitbullen Voi Nam getrennt. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, weil Edgar sich den Stoßzahn abgebrochen hatte und in Ruhe regenerieren sollte. Mittlerweile ist alles verheilt und die beiden sollen wieder zusammenkommen.

Die Tierpfleger beobachten die Beziehungen zwischen den Tieren genau. (Archivbild) © Zoo Leipzig Die Tierpfleger versetzt das in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." in Alarmbereitschaft. Schließlich wiegt Edgar 3,6 Tonnen und Voi Nam 5,3 Tonnen. Sollte es zu einem Konflikt kommen, könnte das schnell gefährlich werden. Die Anlage, auf der die beiden Kolosse sich treffen sollen, wird gut vorbereitet. Überall wird Futter verteilt, damit die Tiere abgelenkt werden. Ungefähr eine Stunde sollen sie miteinander verbringen. Sechs Pfleger werden das Aufeinandertreffen genau beobachten. Sie stehen an verschiedenen Punkten außerhalb des Geheges und sind bereit, einzugreifen. TV & Shows Plattenbau-Horror: Warum Mieter trotz Schimmel, Kakerlaken und Zerfall nicht ausziehen "Voi Nam ist an sich ein sehr sozialer Bulle. Der wird nicht derjenige sein, der sich mit Edgar auseinandersetzen wird", erklärte Denny Geyer. Der erfahrene Zoomitarbeiter macht sich eher Sorgen um den verspielten Edgar. Der Jungbulle könnte versuchen, sich mit dem älteren Tier zu messen und ihn herausfordern.

Edgar testet die Grenzen aus

Voi Nam führt die Herde als Leitbulle an. (Archivbild) © Zoo Leipzig Dann wird es ernst. Die beiden Dickhäuter laufen erst vorsichtig auf die Anlage und widmen sich dem Futter. Dadurch nähern sie sich aber auch unbewusst an. Die Tierpfleger warten gespannt. "Spannend wird es dann, wenn kein Futter mehr auf der Anlage ist", so Geyer. Plötzlich kippt die Stimmung. Staub im Gehege wird aufgewirbelt und die Bullen, die immerhin einen Altersunterschied von 14 Jahren haben, stehen sich direkt gegenüber. Der jüngere Edgar fordert immer wieder den Leitbullen heraus. "Edgar fängt auch immer wieder von vorne an. Die zeigen sich immer kurz, wer der Stärkere ist. Dann geht Edgar mal ein Stück zurück, sodass Voi hinterherkommen muss, dann versucht Voi mal ihm den Weg abzuschneiden", beobachtet Denny Geyer. Bares für Rares "Bares für Rares"-Experte entdeckt üblen Schaden, Schwestern fordern trotzdem 2800 Euro "Man muss darauf achten, dass Edgar dem Voi Nam nicht zu sehr auf den Nerv geht", erklärt er. Doch der ältere Elefant reagiert cool. Er geht überhaupt nicht auf die Provokationen ein und steht über den Dingen.