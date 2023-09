25.09.2023 15:59 690 Zieht sich diese "Are You The One"-Blondine bald für den Playboy aus?

Are You The One-Kandidatin Franziska Temme alias Franzi nackt im Playboy: Die 28-Jährige aus Kassel steht diesem Gedanken durchaus aufgeschlossen gegenüber.

Von Florian Gürtler

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/ziskat