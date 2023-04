"Ex on the Beach"-Start steht fest: Auf diese Ex-Partner könnten die Singles treffen

Die 4. Staffel von Ex on the Beach startet am 25. April bei RTL+. Mit dabei sind einige bekannte Reality-TV-Gesichter, die auf ihre Ex-Partner treffen werden.

Von Nicole Reich

Mexiko – Die neue Staffel "Ex on the Beach" steht in den Startlöchern! Zum vierten Mal werden bereits bekannte Reality-Sternchen und "Normalos" in der RTL+-Show mit ihren ehemaligen Affären konfrontiert - Drama vorprogrammiert!

Staffel 4 von "Ex on the Beach" startet am 25. April bei RTL+. © RTL/Frank J. Fastner Ab dem 25. April versetzt das "Terror-Tablet" die Kandidaten wieder in Angst und Schrecken. 18 Folgen wird die neue Staffel umfassen, wie der Kölner Streaminganbieter am heutigen Dienstag mitteilte. Und auch die ersten Teilnehmer sind bereits bekannt - vier der sechs Namen dürften Reality-TV-Liebhabern dabei schon ein Begriff sein. Den Anfang macht Carina. Die 23-jährige Blondine aus Bielefeld hat die vergangene Staffel von "Are You The One?" aufgemischt. Ihre Dreiecksbeziehung mit Sasa und Kontrahentin Vanessa hatte in der Single-Villa durchgängig für Drama gesorgt und hat offenbar bis heute noch kein Ende gefunden. Gut möglich also, dass es ein (ungewolltes) Wiedersehen am EOTB-Strand geben wird. Ex on the Beach Das Baby ist da! "Ex on the Beach"-Lara ist Mama geworden Ähnliches gilt für Paulina Ljubas (26). Ihr Ex-Partner Henrik Stoltenberg dürfte nach seinem kürzlichen Rechts-Skandal mit anschließendem Statement von RTL+ zwar keine Sendezeit bekommen. Dafür könnte die Neu-Rapperin jedoch auf ihren jüngsten Verflossenen Yasin Mohamed (31, bekannt unter anderem von "Temptation Island", damals noch mit seiner inzwischen On-off-Freundin Alicia Costa Pinhero) treffen. Auch Alicia könnte für Staffel 4 von EOTB wieder vor die TV-Kameras zurückkehren.

Carina (23) hat die letzte Staffel von "Are You The One?" aufgemischt. © RTL/Frank J. Fastner

Paulina Ljubas (26) hat nach ihrer Teilnahme bei "Temptation Island VIP" auch eine Karriere als Rapperin gestartet. © RTL/Frank J. Fastner

Jonny Jaspers (29) hat schon versucht, vergebene Frauen bei "Temptation Island" zu verführen, Chiara Antonella (25) hat 2020 bei "Love Island" nach der Liebe gesucht. © Montage: RTL/Frank J. Fastner

EOTB 2023: Diese beiden Single-Männer haben noch keine TV-Erfahrung