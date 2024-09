Überraschung im "Ex on the Beach"-Finale: Einem Paar lässt das Terror-Tablet keine Wahl!

Im großen Finale der 5. Staffel von "Ex on the Beach" stehen sechs Ex-Paare vor der großen Entscheidung: Verlassen sie die Villa getrennt oder gemeinsam?

Von Luisa Buck

Mexiko - Im großen Finale der 5. Staffel von "Ex on the Beach" stehen sechs Ex-Paare vor der großen Entscheidung: Verlassen sie die Villa getrennt oder doch gemeinsam?

Phillip (28) und Elli (26) konnten ihre Streitigkeiten bei einem Date hinter sich lassen. © RTL/Screenshot "Good Vibes Only" wünschte sich der Moderator zu Beginn von Folge 18, doch die Zuschauenden ahnten bereits: Ganz so harmonisch würde es natürlich nicht verlaufen. Zumindest zwischen Donel (22) und Uzoma (20) sowie Jessi (23) und Abdu (24) ist noch lange nicht alles geklärt. Letztere schaukeln sich in einem Gespräch immer weiter hoch: "Du weißt ganz genau, was du mir alles angetan hast!", wirft Jessi Abdu dabei an den Kopf. Alle anderen bleiben eher ratlos zurück. An anderer Stelle sind die Wogen dafür längst geglättet: In der Date-Cabana lassen Phillip (28) und Elli (26) alte Erinnerungen noch einmal Revue passieren. "Das ist wie ein Hollywood-Film", fasst Phillip die Gefühlslage zusammen: "Am Ende kommen die Leute doch zusammen." Ex on the Beach "Ex on the Beach"-Alessa bricht zusammen: "Die attackieren sie alle wie ein Pitbull" Und als sie einander von ihren schönsten Momenten erzählen, können beide ihre Tränen nicht zurückhalten. "Phillip hat mich immer wie eine Prinzessin fühlen lassen", so Elli. Doch finden die beiden wirklich noch einmal als Paar zusammen? Einen Kuss gibt es jedenfalls vorerst nur auf die Wange. Anders als bei Barkin (29) und Juliette (22), die im "S*x on the Beach"-Room noch einmal "rückfällig" werden, wie es Juliette formuliert. Dafür betont Barkin am nächsten Morgen wenig romantisch im Interview: "Ich habe ja vorher gesagt, dass ich Juliette um den Finger wickeln werde."

Jessi (23) und Abdu (24) können ihre Streitigkeiten auch in einem letzten Gespräch nicht klären. © RTL/Screenshot

Christian überhäuft seine Ex mit fragwürdigen Komplimenten

Christian (22) und Edda (22) werden in der letzten Nacht noch einmal sentimental. © RTL/Screenshot Anders romantisch verläuft die letzte Nacht von "Ex on the Beach" bei Christian (22) und Edda (22): Während er seine Ex mit zweifelhaften Komplimenten überhäuft ("Du hast wunderschöne Eltern, du hast eine so schöne Erziehung genossen"), laufen bei ihr die Tränen. "Ich finde das schon ziemlich toll, dass mir so was jemand mal sagt", so Edda, die Christian mit einem Kuss belohnt. Nach einer letzten Abschlussparty wird es dann aber ernst: Die sechs verbliebenen Ex-Paare müssen sich in einer Zeremonie entscheiden: Wollen sie die Villa mit einer aufgewärmten Liebe verlassen oder doch lieber als Singles nach Hause fahren?

Einem Paar lässt das Terror-Tablet keine Wahl