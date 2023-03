Vierköpfige Leipziger "Familie Anders": Wenn die Ehe zur Zweckgemeinschaft wird

Leipzig - Dass sich Eltern trennen, ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Wie und ob sich Mama und Papa dann aber in die Kindererziehung einteilen, ist die Frage. In der neuen ZDF-Serie "Familie Anders" gibt es eine zwischenmenschliche, aber keine wirklich räumliche Trennung - mit einigen Hürden.

Paula (l.) wird an ihrem 35. Geburtstag überrascht. © ZDF/Steffen Junghans

"Manche sagen, die Liebe sei wie eine Blume, die man nur ausreichend gießen muss. Als wenn das so einfach wäre...", sagt Fabian Anders (gespielt von Moritz Treuenfels, 34) zu Beginn der ersten Staffel.

In der ersten Szene überrascht er seine Frau Paula (Bettina Burchard, 36) am Morgen ihres 35. Geburtstags mit ihren Kindern Mathilda (Heidi Tebroke, 13) und Louis (Marian Dilger).

Direkt wird klar, dass die Eheleute weniger eine Liebes- als vielmehr eine Zweckbeziehung zum Wohle ihres Nachwuchses führen.

"Kritik, Verachtung, Rechtfertigung, Rückzug sind die vier apokalyptischen Reiter, die dem Ende einer Beziehung meist vorausgehen. Ich liebe Paula - aber ich kann ihr zurzeit nichts recht machen", muss Fabian feststellen.

Kurz darauf wartet Arbeit auf den Paartherapeuten. Tess Scharper (Gisa Flake, 37) soll ausgerechnet von ihm aufgezeigt bekommen, woran ihre Beziehung zu scheitern droht. Von einem Mann, der selbst in keiner gewöhnlichen Verbindung zu seiner Frau steht.

Die Affäre ihres Mannes Tom (Knud Riepen, 41) mit seiner Kollegin laufe seit mehr als zwei Monaten. Den ersten Seitensprung habe es an jenem Tag gegeben, an dem das Paar bei einem Beratungsgespräch in einer Kinderwunschklinik war, da Tess kein zweites Mal schwanger wurde.