Direkt bei Ankunft im "First Dates Hotel": Kandidat enthüllt trauriges Ereignis

Mallorca - Nicht immer gibt es im "First Dates Hotel" etwas zu lachen. Kandidat André (39) hat nicht nur seinen Koffer, sondern auch seelisch einige Päckchen zu tragen und geht damit vor Gastgeber Roland Trettl (54) offen um.

Andre´ (39) sucht eine Frau, die ihn emotional auch mal auffängt. © RTL

Gleich nach Ankunft im Hotel auf Mallorca bemerkt Roland Andrés auffällige Tattoos und fragt ihn nach seiner Jugend. Der nach außen hin stabile 39-Jährige zögert nicht und offenbart ein schreckliches Vorkommnis, als er gerade einmal 15 Jahre jung war: "Meine Mutter ist früh verstorben. Sie war krank und ich musste von jetzt auf gleich erwachsen sein."

Aufgrund des viel zu frühen Tods seiner Mama sowie späteren Kontaktabbruchs mit dem Rest der Familie sei der Saunameister auch in Partnerschaften vorsichtiger geworden. "Meine größte Schwäche ist mein Herz", erklärt André.

Von seiner künftigen Partnerin wünsche er sich zwar keinen Mutterersatz, aber eine starke Schulter, an der sich der "Bad Boy mit weichem Kern" auch mal anlehnen kann. "Ich vermisse es zu Küssen, ich vermisse es zu Kuscheln. Ja, ich vermisse auch Sex", gibt er schmunzelnd zu.

Ob Angelina (31) sein Perfect Match sein kann? Als die beiden sich das erste Mal im Restaurant begegnen, scheint das auch zunächst der Fall zu sein.