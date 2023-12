Büchner-Töchter legen sich mit Jasmin Herren an: "Die geht mir jetzt schon auf den Sack!"

Kärnten (Österreich) - Jodelahiti! Am Freitag startet " Forsthaus Rampensau " in seine erste Staffel mit deutschen Promis. Welchen Zoff es direkt zum Auftakt gibt, steht jetzt schon fest.

Zwischen Joelina (24, l.) und Jada Karabas (19, r.) sowie Jasmin Herren (44) riecht es nach Ärger. © Joyn

Während in einem ersten Trailer bereits zu sehen war, dass sich Sam Dylan (32) mit Elsa Latifaj (18) anlegen wird, kommt es auch zu einem weiteren offensichtlich sehr interessanten Get-Together.

Bei ihrer ersten Realityshow-Teilnahme nehmen sich die Töchter von Daniela "Danni" Büchner (45), Jada (19) und Joelina Karabas (24), direkt mal Jasmin Herren (44) zur Seite.

Die Witwe von Willi Herren (†45) hatte vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp 2022 gesagt, sie wolle in der RTL-Show nicht so rumjammern wie Danni Büchner, die ein Jahr zuvor nach Australien reiste - ebenfalls als Witwe des rund zwei Jahre zuvor verstorbenen Jens Büchner (†49). Auch wolle sie nicht so viel über ihren weitaus berühmteren Mann reden, sagte Herren damals.

Als die Karabas-Schwestern checken, dass sie zusammen mit Jasmin (und ihrem Partner Philipp Bender, 23 sowie 14 weiteren Z-Promis) in der österreichischen Selbstversorger-Hütte hausen müssen, schwillt ihnen der Kamm. "Ich heule nicht, aber ich könnte heulen. Ich kann das nicht mit ihr! Oh nein, die geht mir jetzt schon auf den Sack", sagt Joelina.