Forsthaus Rampensau: Das sind alle Promi-Kandidaten der neuen Reality-Show

Schon länger fest standen Reality-Queen Gina-Lisa Lohfink (37), die mit " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Elsa Latifaj (18) in die Almhütte im österreichischen Kärnten geschickt wird und auch Jasmin Herren (44), die nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren nun mit Neu-Flamme Philipp Bender (23) kommt.

In diese Almhütte werden die neun Paare ziehen. © Joyn/ATV/Aaron Jiang

Vor dem Start gab Gina-Lisa direkt mal eine Kampfansage an die Konkurrenz: "Es geht um eins: abliefern! Ich werde 'Forsthaus Rampensau Germany' gewinnen. Ich gebe das Allerbeste, was ich kann und überschlage mich im dreifachen Salto. Ich habe mir das Ziel gesetzt und fertig, das mache ich jetzt!"

Teampartnerin Elsa hat Heimspiel: "Als waschechte Österreicherin passe ich ins 'Forsthaus Rampensau' wie die Kuh auf die Weide. Eine richtige Rampensau hält sich nie zurück, gibt immer Gas, genießt das Scheinwerferlicht und weiß es für sich zu nutzen. Eine Rampensau macht alles, gibt alles und gewinnt auch alles!"

In verschiedenen Spielen treten die Duos gegeneinander an, bis am Ende das Forsthaus-Siegerpaar feststeht und 25.000 Euro mit nach Hause nehmen darf.

Streaming-Tipp: "Forsthaus Rampensau Germany" – sieben Folgen ab Freitag, 8. Dezember 2023 bei Joyn PLUS+.