Sperma-Sperrzone im Reality-Forsthaus: "Man muss doch kommen, oder?"

Kärten (Österreich) - Das " Forsthaus Rampensau Germany " geht steil! Nach Ankunft und Vorstellung der ersten Pärchen in Folge 1 geht's in Episode 2 nun weiter mit Flirts, schlüpfrigen Gesprächen und einem neuen weiblichen Dreamteam.

Intensives Sperma-Gespräch zwischen Sam Dylan (32, l.), Diogo Sangre (29, M.) und John "Erkan" Friedmann (52). © Joyn

Diogo Sangre (29) sucht das Gespräch mit Sam Dylan (32), da der "Prince Charming"-Kandidat immer wieder süffisant die im TV gelaufenen Sex-Abenteuer des Tätowierers anspricht.

"Ich habe gar kein Problem, wenn man mir sagt, was ich in der Vergangenheit getan habe, also 'du f***st gerne, du hast gern deinen Spaß'", beginnt Diogo. Er wolle dennoch mit Respekt behandelt und vor allem erst mal kennengelernt werden.

Sam: "Noch hast du ja nichts getan. Aber in jedem Format hast du die Dusche eingeweiht und bisschen gerammelt. Wenn da jemand drauf ausrutscht, dann ist das nicht so cool. Das wird jetzt ins Lächerliche gezogen, das ist aber schon ein ernstes Thema", beginnt der 32-Jährige das Sperma-Thema. Sam wolle einfach nur vermeiden, dass jemand auf dem Ejakulat ausrutscht, ungünstig fällt und "abtransportiert" werden muss.

John "Erkan" Friedmann (52) ist überrascht, dass es nur "reine Spekulation" sei, auf Sperma auszurutschen und dies zumindest im TV noch nicht passiert sei. "Vielleicht sind wir alt genug, um uns selber Gedanken zu machen", schießt er gegen Sam.

Matthias Mangiapane (40) muss seinen Senf auch dazugeben, spielt Baumeister: "Wir haben genug rot-weißes Absperrband. Wenn sich heut Nacht jemand in der Dusche erleichtert, werde ich ein Schild mit 'Rutschgefahr' ranmachen."

So oder so, Diogo findet: "Man muss doch kommen, oder?"