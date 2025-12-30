Stöhnen, schreien, zittern: Was geht in diesem Horror-Hostel ab?
Peru - Langsam nervt Kate Merlans (38) dauerhaftes Rumgeheule bei "Reality Backpackers". Krampf in der Wade, Schmerzen im Fuß, Luftnot - das nervt auch Wander-Partner Laurenz Pesch (24), der nach einer Nacht im Horror-Hostel ihren Rucksack schleppt und ans Aufgeben denkt.
Kate will in einem peruanischen Berg-Shop eine Hose kaufen, hat aber kein Geld, will mal wieder tauschen. Das lehnt die Mitarbeiterin aber ab. Daher wandern 50 Soles über den Tresen und schmälern das Budget der Reality-Teilnehmer.
Laurenz ist genervt, dass so viel Zeit verplempert werde, doch Kate heult weiter: "Ich kann nicht mehr laufen, meine Beine, ich hab so Schmerzen."
Das temporäre Paar gönnt sich für umgerechnet knapp 13 Euro ein Homestay-Zimmer, von dem beide wenig angetan sind. Deutscher Standard ist hier Fehlanzeige.
"Das sieht so benutzt aus, riech' mal an so 'nem Kissen", fordert sie den 24-Jährigen auf, dessen Bettwäsche aber daheim genauso rieche. Schlimm wird es für ihn erst im Badezimmer, das "ein bisschen krass" müffelt. Kate ergänzt: "Ich habe so was noch nie in meinem Leben gerochen."
Reality Backpackers (Joyn): "Kate ist sicher jetzt ein Nippel abgefallen"
Nächstes Problem: die Dusche. "Das ist ja ein Pissstrahl", beschwert sich der 24-Jährige über das langsam aus einer interessanten Konstruktion tröpfelnde Wasser. "Da muss ich eine halbe Stunde drunter stehen, bis ich nass bin."
Es stöhnt und schreit aus dem Badezimmer, während der zitternde Laurenz duscht. Er ist sich sicher: "Kate macht das nicht. Und wenn die das macht, hat die mich so überrascht."
Die gebürtige Sachsen-Anhalterin betritt das Fliesenzimmer, zählt die Spinnen an der Decke und bemerkt, dass der Duschkopf braun verfärbt ist. Doch sie zieht durch und stellt sich ebenfalls unter die "Brause". Laurenz ist beeindruckt, befürchtet aber auch: "Kate ist sicher jetzt ein Nippel abgefallen."
In Folge 8 geht der Marsch durch die Anden weiter - nicht ohne andauerndes Rumgeheule der 38-Jährigen, die nun über Luftnot klagt. Während sie ihren Rucksack an Laurenz abgibt und voraus joggen will, schwinden die Kräfte des "Temptation Island VIP"-Teilnehmers mehr und mehr.
"Ich will jetzt nach Deutschland, Schnauze voll", wird Laurenz laut. Wird er seine Drohung wahr machen?
Ab sofort könnt Ihr die Doppelfolge 7 + 8 von "Reality Backpackers"bei Joyn PLUS+ streamen, immer dienstags werden neue Episoden veröffentlicht.