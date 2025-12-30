Stöhnen, schreien, zittern: Was geht in diesem Horror-Hostel ab?

Peru - Langsam nervt Kate Merlans (38) dauerhaftes Rumgeheule bei " Reality Backpackers ". Krampf in der Wade, Schmerzen im Fuß, Luftnot - das nervt auch Wander-Partner Laurenz Pesch (24), der nach einer Nacht im Horror-Hostel ihren Rucksack schleppt und ans Aufgeben denkt.

Kate Merlan (38) und Laurenz Pesch (24) sind schockiert von ihrer Unterkunft. © Joyn

Kate will in einem peruanischen Berg-Shop eine Hose kaufen, hat aber kein Geld, will mal wieder tauschen. Das lehnt die Mitarbeiterin aber ab. Daher wandern 50 Soles über den Tresen und schmälern das Budget der Reality-Teilnehmer.

Laurenz ist genervt, dass so viel Zeit verplempert werde, doch Kate heult weiter: "Ich kann nicht mehr laufen, meine Beine, ich hab so Schmerzen."

Das temporäre Paar gönnt sich für umgerechnet knapp 13 Euro ein Homestay-Zimmer, von dem beide wenig angetan sind. Deutscher Standard ist hier Fehlanzeige.

"Das sieht so benutzt aus, riech' mal an so 'nem Kissen", fordert sie den 24-Jährigen auf, dessen Bettwäsche aber daheim genauso rieche. Schlimm wird es für ihn erst im Badezimmer, das "ein bisschen krass" müffelt. Kate ergänzt: "Ich habe so was noch nie in meinem Leben gerochen."