Fremdschäm-Alarm bei Nina Chuba: "Die hat den Schuss nicht gehört"

Berlin/Hamburg - Nach seinem "Late Night Berlin"-Aus will Klaas Heufer-Umlauf (41) mit dem Quatsch-Verbrauchermagazin "Experte für alles" wieder Zuschauer vor den Bildschirm locken. Sängerin Nina Chuba (26, "Mangos mit Chili") ging in der aktuellen Folge der Frage nach: "Kann ich im ICE wohnen?".

Anders als bei diesem Auftritt verging Nina Chuba (26) bei dem dreisten Test das Lachen. © Christoph Reichwein/dpa

Aufhänger war der Mietenwahnsinn: Die Preise für Wohnungen und Häuser knallen hoch und immer öfter schauen sich Menschen aus der Not heraus nach Alternativen um.

So sorgte übrigens Lasse Stolley wieder für Aufsehen: Der 18-Jährige entschied sich mit 16 dank Bahncard 100 für ein Leben als digitaler Nomade in Zügen und berichtete davon im vergangenen Jahr bei "Late Night Berlin", wie sich Zuschauer vielleicht erinnern werden.

Damit dürfte die Rapperin in bester Gesellschaft sein, die nachzog und den Test machte. Freunde machte sich die 26-Jährige im Abteil allerdings nicht, sondern strapazierte die Nerven der Mitreisenden.

So briet der "Pfefferkörner"-Star zunächst veganen Speck mit Zwiebeln in Öl an, was Heufer-Umlauf mit den Worten kommentierte: "Ich würde sie so hassen. Man hasst schon Leute, die Eier aus einer Tupperdosen herausholen."

Tatsächlich beschwerte sich ein Fahrgast beim Schaffner über das Brutzel-Frühstück: "Das ist doch Geruchsbelästigung."