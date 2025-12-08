15 Jahre im TV, jetzt packen sie aus: So denken "Die Geissens" wirklich über ihr Format

Dubai - Seit 15 Jahren schallt es schon "Rooobäääärt" durch die Wohnzimmer. Das muss gefeiert werden. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt: Der TV-Ruhm hat für " Die Geissens " auch seine Schattenseiten!

Eine schrecklich glamouröse Familie: Robert (61) und Carmen Geiss (60) posieren mit ihren Töchtern Davina (22) und Shania (21, r.) vor traumhafter Dubai-Kulisse. © RTLZWEI

Die exklusive Sause zum Jubiläum fällt natürlich angemessen dekadent aus. Robert (61) und Carmen Geiss (60) haben dafür rund 150 ausgewählte Gäste auf eine Privatinsel vor Dubai eingeladen und mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut.

Multimillionäre sind die beiden Kölner bereits seit Mitte der 1990er-Jahre. Erst im Januar 2011 kamen die RTLZWEI-Kameras dazu, die sie und ihre Töchter Davina (22) und Shania (21) seither auf Schritt und Tritt begleiten. Etwas, das nicht nur Spaß bedeutet.

"Egal ob in Dubai, auf den Bahamas oder in Miami. Dann meint man immer, man ist im Urlaub und dann ist es natürlich immer eine Überwindung, wenn die Kamera dann wieder vor dir steht und du musst abliefern und muss etwas tun, wo du vielleicht in der Sekunde gar keine Lust hast", gibt Robert im RTL-Interview offen und ehrlich zu.

Als die erste Folge von "Die Geissens" auf Sendung geht, sind Shania und Davina gerade sechs und sieben Jahre alt. Wie blicken die beiden jungen Frauen heute auf die Tatsache zurück, das ihnen ein Millionenpublikum von klein auf beim Aufwachsen zusehen konnte?