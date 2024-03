Auf Besuch bei Jennifer Lopez: TV-Star Carmen Geiss steckt plötzlich in Dixi-Klo fest!

Das USA-Abenteuer geht weiter! Diesmal verschlägt es Robert und Carmen Geiss in die Hamptons. Auf dem Weg zu Jennifer Lopez kommt es zu einem ungeplanten Stopp!

Von Frederick Rook

Hamptons (USA) - Das Übersee-Abenteuer geht weiter! Diesmal verschlägt es Robert (60) und Carmen Geiss (58) in das Sylt Amerikas - die Hamptons. Auf dem Weg zu Jennifer Lopez (54) kommt es zu einem ungeplanten Zwischenstopp!

Robert (60) und Carmen Geiss (58) wollen das Anwesen von US-Megastar Jennifer Lopez in den Hamptons mit einer Drohne ausspionieren. © RTLZWEI "Sieht ein bisschen aus wie Saint-Tropez hier. Bisschen weniger schön und auch ein bisschen kälter", urteilt der 60-jährige Multimillionär, als er sich mit seiner Ehefrau im Schlepptau dem US-Hotspot der Superreichen nähert. Carmen hingegen ist in freudiger Erwartung. "Wir verlieren unsere Jungfräulichkeit", jubelt die Zweifach-Mama in die Kamera und ergänzt: "Endlich kommen wir - 'Die Geissens' - in die Hamptons." Darauf haben die Stars sicher nur gewartet … Bevor sie jedoch bei "La Lopez" an der Haustüre klingeln, wollen die beiden zunächst das Anwesen der Sängerin und Schauspielerin auskundschaften - per Drohne. Robert freut sich bereits wie ein Schneekönig und hofft auf "Bilder, die keiner hat". Die Geissens "Willst du mit mir spielen?": Warum dieses pikante Geschenk Robert Geiss zum Schwitzen bringt Gegenüber dem RTLZWEI-Team offenbart er den Plan: "Wir fliegen jetzt einfach mal über das Haus von Jennifer Lopez und schauen, ob sie gerade eine Pool-Party feiert oder vielleicht gerade aus der Sauna kommt." Welche Einblicke wird ihnen das Flugobjekt liefern?

Die beiden Kult-Millionäre feiern im kommenden November ihren 30. Hochzeitstag. © RTLZWEI Bei dem Drohnen-Besuch allein soll es aber nicht bleiben. Nach ihrer mutmaßlich nicht ganz legalen Spionage-Aktion wollen Robert und Carmen die "Let's Get Loud"-Interpretin auch persönlich kennenlernen und bei ihr "einen Kaffee trinken". Als sich der Tross auf den Weg machen will, springt die Kult-Blondine plötzlich aus dem weißen SUV und verkündet gegenüber den Kameraleuten: "Wir müssen einen Zwischenstopp einlegen!" Dann bittet die 58-Jährige ihren Rooooobärt, sie zur Toilette zu fahren. Der Unternehmer kommt dem Wunsch natürlich nach und chauffiert seine Liebste zum nächsten Dixi-Klo am Straßenrand. Während Carmen in der mobilen Toilette ihr Geschäft verrichtet, kommt ihrem Mann eine fixe Idee. Die Geissens Robert Geiss und Ehefrau Carmen lüften intimes Geheimnis ihrer turbulenten Ehe Der Vater von Davina (20) und Shania (19) startet den Motor und parkt sein Blech-Ungetüm direkt vor dem Eingang des in der Folge nicht mehr ganz so stillen Örtchens. "Lass mich raus", brüllt Carmen verzweifelt durch einen kleinen Spalt in der Tür. Doch erst, nachdem das Zauberwörtchen "Bitte" fällt, setzt Robert seinen Truck ein paar Meter zurück und Carmen kann endlich wieder frische Luft atmen.