Peinliche Szenen auf See: Plötzlich knetet Davina Geiss die Brüste von Mama Carmen

Italien - Bizarre Szenen auf hoher See: Während eines Bootsausflugs in Süditalien knetet Davina Geiss (20) plötzlich die Brüste ihrer Mutter. Carmen (58) und ihr Göttergatte Robert (60) haben natürlich wieder den passenden Spruch parat!

Bevor die TV-Szene weitergeht, kündigt Shania (19) im nachträglich aufgezeichneten Einzelinterview an, dass das Fremdscham-Maximum damit noch längst nicht erreicht ist: "Ihr fandet das peinlich? Es geht noch schlimmer! Go, Davina!"

Am Montagabend geht die große Abschiedstour weiter. "Die Geissens" lassen ihre Luxus-Yacht in die Wüstenmetropole Dubai überführen. Vorher macht die Millionärsfamilie mit der "Indigo Star" allerdings erst noch die italienische Riviera unsicher.

Was sonst noch so bei den Schönen und Superreichen abgeht, erfahrt Ihr am kommenden Montag (15. April) in einer neuen Doppelfolge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI.