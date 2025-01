Wildes Ritual auf Bali: Carmen Geiss den Tränen nahe, "King" Robert zieht blank!

Bali (Indonesien) - Im Rahmen ihrer Reise nach Bali suchen "Die Geissens" diesmal Hilfe bei einem Wasserheiler. Ein Blick in ihre Vergangenheit wühlt Carmen (59) extrem auf. Doch der Guru entdeckt noch mehr!

Um in der Zukunft besser vor derlei Tragödien geschützt zu sein, wird die TV-Größe kurz darauf von dem Heiler mit einem Kübel Wasser und Blumen überschüttet. Laut Gatte Robert ähnelt sie nun einem "Beilagensalat". "Begossener Pudel" würde aber auch passen.

Kaum hat der Heiler sich der "Jetset"-Interpretin angenommen, erkennt er auch schon vergangenen Schmerz. Sein Gespür verrät ihm, dass Carmen in ihrem Leben bereits drei schwere Schicksalsschläge erlitten habe. Knapp daneben ist auch vorbei …

Um sich von ihren seelischen Altlasten und gesundheitlichen Problemen zu befreien, lässt die Millionärsfamilie aus Monaco in der aktuellen Doppelfolge ihrer Reality-TV-Doku nichts unversucht. Dass das Ganze so emotional werden würde, hätten sie wohl nicht gedacht.

Shania Geiss (20, l.) kann dem ganzen Wasser-Hokuspokus nichts abgewinnen, sie nimmt lieber zukünftige Probleme in Kauf. © RTLZWEI

Im Anschluss ist der Multimillionär selbst an der Reihe, um blank zu ziehen und die skurrile Zeremonie über sich ergehen zu lassen. Diese soll ihm schließlich auch in Zukunft zu Erfolg und Moneten führen. Überdies würde der 60-Jährige gerne noch weitere 60 Lebensjahre dranhängen.

Eine Deutung des Wasserheilers gefällt dem "Uncle Sam"-Gründer ganz besonders. Demnach soll Robert vor 927 Jahren mal ein König in Europa gewesen sein. Da wird Carmen hellhörig. Eine Wahrsagerin offenbarte ihr schon vor Jahren, dass ihr Mann einmal King Henry XIII. war und sie dem Hause Marie Antoinette entsprang. Zufall?

Blaues Blut hin oder her: Tochter Shania hat für die Wasserprozedur nur wenig übrig. Der 20-Jährigen wird allerdings prophezeit, dass sie im Alter zwischen 25 und 30 Jahren Liebeskummer und Beziehungsprobleme erleiden würde.

Eine Dusche mit der Blumenplörre könnte sie davor bewahren. Nasse Haare will die gebürtige Monegassin dafür aber auf keinen Fall in Kauf nehmen. Ganz trocken merkt sie deshalb an: "Ich glaube, ich nehme die Probleme!"

Was die Millionärsfamilie sonst noch alles auf ihrer Reise erlebt, seht Ihr bei "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", am Montag ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI oder im Stream bei RTL+.