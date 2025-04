Brandanschlag in Berlin: Geissens müssen aus Hotel flüchten - "wie in einem Horrorfilm"

Berlin - Diesen Heimatbesuch werden " Die Geissens " wohl nicht so schnell vergessen. Ein Brandanschlag in ihrem Hotel zwingt die Millionäre auf die Straße. Doch von Robert (61) fehlt plötzlich jede Spur!

Sofort überkommt die 21-Jährige ein Gefühl der Panik, da sie sich unweigerlich an die Explosion des Porsche 911er GT3 erinnert fühlt, welche sie vor knapp zwei Jahren nur knapp überlebte. Davina will die anderen warnen, doch ihr Papa ist nicht da.

Familienoberhaupt Robert Geiss (61) war auf seiner Flucht zunächst am Notausgang vorbeigelaufen und noch durchs evakuierte Hotel geirrt. © RTLZWEI

Seine Älteste ist fertig mit den Nerven. "Es ist der absolute Horror, wenn es brennt und der eigene Vater nicht da ist. Wir hatten Angst, dass du den Lift nimmst!", schluchzt die Monegassin. Schwester Shania traut es ihm aber zu: "Der ist dumm genug!"

Kurz darauf ist niemand mehr zu Scherzen aufgelegt, denn wie sich herausstellt, steckt in der Tat eine Brandstiftung hinter dem Feueralarm. "Da dreht sich einem der Magen rum", gibt Carmen angsterfüllt zu. "Das Gefühl in dem Moment ist abartig, man weiß ja nicht, was passiert."

Als wäre das alles noch nicht Adrenalin genug, werden "Die Geissens" sogar Zeuge, wie einer der Täter in Sichtweite von der Polizei gestellt und überwältigt wird. "Da verhaften sie gerade einen", staunt Shania. "Das war wie in einem Horrorfilm."

Wie die Familie von den Einsatzkräften erfährt, sollen mehrere Männer in ihrem Zimmer randaliert und ein Feuer gelegt haben. Kurz darauf gibt der Hoteldirektor Entwarnung: Alle Täter sind gefasst und die Gäste dürfen zurück in ihre Zimmer.

Was "Die Geissens" in der Bundeshauptstadt neben Brandanschlag und E-Grand-Prix noch so alles erleben, seht Ihr in einer brandneuen Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" am Montag, ab 20.15 Uhr, auf RTLZWEI.