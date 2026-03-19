Carmen Geiss in Beauty-Klinik: Während Behandlung verschlechtert sich ihr Zustand

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - "Wer schön sein will, muss leiden!" Ein Sprichwort, das Carmen Geiss in Zukunft wohl zweifelsfrei so unterschreiben kann. Grund dafür ist ein neumodischer Beauty-Eingriff der 60-Jährigen.

Carmen Geiss (60) geht es kurz vor ihrem Vampirlifting plötzlich gar nicht mehr gut. © RTLZWEI

In der aktuellen Episode von "Die Geissens" wollen Carmen und ihr Göttergatte Robert (62) mal wieder etwas für ihr äußerliches Erscheinungsbild tun. Vor allem die "Jetset"-Sängerin hatte jüngst schon des Öfteren mal an ihrer Optik geschraubt.

"Heute haben wir jede Menge Behandlungen vor uns", kündigt ihr Mann im Gespräch mit dem Kamerateam an. Dazu zählen unter anderem ein Lebercheck, ein detaillierter Bluttest sowie ein Vampirlifting. Dabei wird Eigenblut unterspritzt.

Und das nicht zu knapp, also müssen sich die Eltern von Davina (22) und Shania (21) in der Dubai-Klinik ihres Vertrauens erst einmal eine größere Menge Blut abzapfen lassen. Doch im Verlauf der Prozedur geht es Carmen plötzlich gar nicht gut.

Die Kult-Blondine wirkt apathisch und schlapp. Nicht einmal das Trinken will ihr gelingen. "Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Aber es haben sich alle sensationell um mich gekümmert", erklärt sie im später aufgezeichneten Einzelinterview.

Eine drohende Ohnmacht kann nur mithilfe einer Infusion noch gerade so abgewendet werden. Doch warum ging es Carmen auf einmal so schlecht? Die Ursache ist schnell gefunden: Sie hatte schlichtweg vergessen, zu frühstücken.