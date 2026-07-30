Carmen Geiss wird emotional: Rührende Worte zum 22. Geburtstag von Shania
Saint-Tropez (Frankreich) - Für Carmen Geiss (61) vergeht die Zeit offenbar viel zu schnell. Zum 22. Geburtstag ihrer Tochter Shania wird die sonst so glamouröse Mama ungewohnt sentimental und richtet rührende Worte an ihr Geburtstagskind.
Auf Instagram nimmt Carmen ihre Follower mit auf eine kleine Zeitreise durch Shanias Leben. Dazu veröffentlicht die 61-Jährige eine Reihe von Fotos, die ihre Tochter in verschiedenen Lebensphasen zeigen.
Für Carmen scheint es kaum vorstellbar, dass aus ihrem kleinen Mädchen inzwischen eine erwachsene Frau geworden ist. Noch immer habe sie das Gefühl, als sei es erst gestern gewesen, dass sie Shania zum ersten Mal im Arm gehalten habe.
Heute sieht die Millionärsgattin von Robert Geiss (62) in ihrer Tochter eine starke und selbstbewusste junge Frau. Besonders stolz ist sie offenbar darauf, dass Shania ihren eigenen Weg geht.
Ganz ohne kleine Seitenhiebe kommt der Geburtstagsgruß allerdings nicht aus. Carmen bezeichnet ihre Tochter augenzwinkernd als echten "Dickkopf". Doch genau diese Willensstärke schätze sie an ihrer Tochter.
Auch Davina findet rührende Worte für ihre Schwester
Nicht nur Mama Carmen gratulierte Shania öffentlich. Auch ihre große Schwester Davina (23) widmete der 22-Jährigen eine besonders liebevolle Nachricht.
Darin bezeichnet sie Shania als ihre beste Freundin, ihren sicheren Hafen und als einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Sie sei unendlich dankbar und würde alles dafür tun, dass ihre Schwester glücklich ist.
Erst kürzlich ergatterten beide einen großen Werbedeal für das Unterwäschelabel Lascana. Dort gaben sie zugleich auch ihr Laufsteg-Debüt.
Mit ihrem gemeinsamen Auftritt gehen die Schwestern einen weiteren Schritt in Richtung Eigenständigkeit. Und dabei zeigt sich: Nicht nur privat, auch geschäftlich scheinen Shania und Davina bestens miteinander zu harmonieren.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa