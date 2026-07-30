Carmen Geiss wird emotional: Rührende Worte zum 22. Geburtstag von Shania

Saint-Tropez (Frankreich) - Für Carmen Geiss (61) vergeht die Zeit offenbar viel zu schnell. Zum 22. Geburtstag ihrer Tochter Shania wird die sonst so glamouröse Mama ungewohnt sentimental und richtet rührende Worte an ihr Geburtstagskind.

Carmen Geiss (61, r.) mit ihren Töchtern Davina (23, l.) und Shania (22). Zum 22. Geburtstag ihrer jüngeren Tochter wird die stolze Mama ganz emotional. © Marcus Brandt/dpa

Auf Instagram nimmt Carmen ihre Follower mit auf eine kleine Zeitreise durch Shanias Leben. Dazu veröffentlicht die 61-Jährige eine Reihe von Fotos, die ihre Tochter in verschiedenen Lebensphasen zeigen.

Für Carmen scheint es kaum vorstellbar, dass aus ihrem kleinen Mädchen inzwischen eine erwachsene Frau geworden ist. Noch immer habe sie das Gefühl, als sei es erst gestern gewesen, dass sie Shania zum ersten Mal im Arm gehalten habe.

Heute sieht die Millionärsgattin von Robert Geiss (62) in ihrer Tochter eine starke und selbstbewusste junge Frau. Besonders stolz ist sie offenbar darauf, dass Shania ihren eigenen Weg geht.

Ganz ohne kleine Seitenhiebe kommt der Geburtstagsgruß allerdings nicht aus. Carmen bezeichnet ihre Tochter augenzwinkernd als echten "Dickkopf". Doch genau diese Willensstärke schätze sie an ihrer Tochter.