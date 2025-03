Tränen-Ausbruch vor TV-Kameras: Hat Carmen Geiss ihr Luxusleben mit Robert satt?

In der aktuellen Folge von "Die Geissens" befindet sich die Millionärsfamilie aus Monaco noch immer auf Stippvisite in Marrakesch (Marokko). © RTLZWEI

Eingefleischte Zuschauer von "Die Geissens" kennen die Frau von Multimillionär Robert Geiss (61) vor allem als laut, fröhlich, schlagfertig und immer mit einem passenden Spruch gegen die Sticheleien ihres Göttergatten auf den Lippen.

In der aktuellen Folge der Reality-Doku zeigt sich Carmen bei einem besinnlichen Dinner in der Wüste jedoch von ihrer verletzlichen Seite. Als ein Mann auf einer Gitarre "Imagine" von John Lennon anstimmt, brechen bei der Jetset-Lady alle Dämme.

Was ihr in dem Moment durch den Kopf ging, offenbart Carmen in einem eingespielten Interview. "Heute ist der erste Tag, an dem ich seit vielen, vielen Jahren gedacht habe: Mein Gott, das ist so wie zu deiner Kindheit", beginnt die 59-Jährige unter Tränen zu erzählen.

Und weiter: "Du bist einfach nur du selbst und lässt alles um dich herum vergessen, den ganzen Reichtum, wer du bist oder was du in deinem Leben getan hast. Du gehst zurück in dein Leben und hast einfach Spaß, nette Leute um dich herum und gutes Essen."