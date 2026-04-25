Davina Geiss auf 180: Jetzt rechnet sie mit Papa Robert ab - "Du kannst gar nichts!"

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Aufregung bei den Geissens: In ihrer Luxusvilla löst der Alarm los - und das gleich zweimal. Sofort werden böse Erinnerungen an den brutalen Raubüberfall wach.

Von Frederick Rook

Saint-Tropez (Frankreich) - Aufregung bei den Geissens: In ihrer Luxusbleibe in Saint-Tropez löst der Alarm los - und das gleich zweimal. Sofort werden böse Erinnerungen wach an den brutalen Raubüberfall im vergangenen Sommer …

Seit 2011 lassen "Die Geissens" ihr glamouröses Leben nun schon von TV-Kameras begleiten.
Seit 2011 lassen "Die Geissens" ihr glamouröses Leben nun schon von TV-Kameras begleiten.  © RTLZWEI

Eigentlich herrscht bei "Die Geissens" in der "Villa Geissini" eine gelöste Stimmung. Doch gerade als Carmen (60) ihren Töchtern ein Geschenk überreichen will, macht sich plötzlich Panik und Angst breit. Das neu installierte Sicherheitssystem schlägt an.

Doch schnell gibt es Entwarnung: Eine mehrköpfige Einbrecherbande, die mit gezückten Waffen ins Wohnzimmer der Millionärsfamilie stürmt, steckt diesmal nicht dahinter. Robert (62) ist im Esszimmer "versehentlich" an den neuen Panikknopf gestoßen.

Nachdem der Unternehmer sein Domizil im Süden Frankreichs nach dem Vorfall im Juni 2025 zu einem Hochsicherheitstrakt hat umbauen lassen, befürchtet er nun das Schlimmste: "Jetzt kommt die Security, bewaffnete Bodyguards alles um die Ecke. Müssen wir alles wieder einstellen."

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Die Geissens Shania und Davina schenken Papa Robert 500.000-Euro-Karre

Davina (22) zeigt für den Lapsus keinerlei Verständnis. Gnadenlos rechnet sie in der Folge mit ihrem Vater ab: "Du kannst gar nichts!" Und auch Carmen befürchtet: "Jetzt kommt hier gleich die Polizei." Kurz darauf beruhigen sich die erhitzten Gemüter wieder.

Deutliche Worte vor TV-Kameras: Töchter gehen auf Robert Geiss los

Robert Geiss (62) beteuert seine Unschuld: Er will den Panikknopf in der "Villa Geissini" nicht absichtlich gedrückt haben.
Robert Geiss (62) beteuert seine Unschuld: Er will den Panikknopf in der "Villa Geissini" nicht absichtlich gedrückt haben.  © RTLZWEI

Lange hält dieser Umstand allerdings nicht an, denn Robert berührt den Knopf kurz darauf noch ein weiteres Mal. Wieder löst der Alarm aus. "Ich habe doch nur angefasst. Ich habe diesen Knopf nicht gedrückt", beteuert der Modemacher.

Die Nerven seiner Familie liegen nach der wiederholten Verunsicherung endgültig blank. "Jetzt drückt er es nochmal", zeigt sich Davina fassungslos. Ihre Schwester Shania (21) greift ebenfalls ein. "Lass diesen Knopf in Ruhe!", blafft sie ihren Vater lauthals an.

Seine Älteste sorgt sich unterdessen bereits um die Konsequenzen des doppelten Fauxpas. "Papa, ganz ehrlich, die nehmen uns irgendwann nicht mehr für voll, wenn du das so machst", beklagt sich Davina. Erst als Carmen bei der Security-Firma anruft, entspannt sich die Lage.

Die Geissens: Erst große Klappe gegen Carmen, dann das! Robert Geiss erlebt echtes Wüsten-Fiasko
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Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.

Titelfoto: RTLZWEI

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