Erst große Klappe gegen Carmen, dann das! Robert Geiss erlebt echtes Wüsten-Fiasko
Dubai - Von der Luxusjacht direkt ins Wüstendebakel! Nach pausenloser Häme gegenüber Ehefrau Carmen (60) hat Robert Geiss (62) ausgerechnet im Luxus-Paradies eine persönliche Pleite erlebt.
Dass der Selfmade-Millionär hin und wieder kritische Äußerungen in Richtung seiner besseren Hälfte macht, ist den Fans von "Die Geissens" nach 24 Staffeln bekannt.
Jetzt hat es das millionenschwere Familienoberhaupt aber etwas zu sehr auf die Spitze getrieben - dabei wollten "Die Geissens" eigentlich mitten in der Wüste nur das Fotoshooting für die eigene Getränkemarke drehen.
Aber: Schon auf dem Weg dorthin verfranzt sich Autofahrerin Carmen das ein oder andere Mal. "Die Frau verpasst nur leider Gottes immer die nächste Ausfahrt und dann wird es in Dubai echt nervig", kündigt Robert eingangs nichtsahnend an.
Als die Zweifach-Mama dann aber wirklich die Ausfahrt verpennt, kann sich Robert nicht mehr halten.
"Ich verstehe es nicht! Ich weiß überhaupt nicht, wie du die Ausfahrt verpassen kannst. Die fahren wir 100 Mal."
Carmen Geiss lacht schadenfroh über Robert
Mit Zeitdruck im Nacken sendet Robert im Anschluss beinahe ununterbrochen, bringt seine Carmen damit ordentlich ins Schwitzen. "Kann man da irgendeinen anrufen, wo wir uns in der Wüste treffen, falls wir da übermorgen ankommen?"
Als es der Kölnerin dann zu viel wird, übernimmt schließlich Robert das Ruder. Viel besser stellt der sich beim Wüstenritt aber nicht an - ganz im Gegenteil.
Schon nach wenigen Minuten fährt sich der Unternehmer fest und die Luxuskarre in den tiefen Sand.
Dann der nächste Schock: Der Tank ist leer! "Ich glaube das alles nicht. Robert, wir haben keinen Sprit mehr", ruft Carmen in Richtung ihres Göttergatten, der den gestrandeten Karren aus dem Sand schieben will.
Hilfe leistet am Ende Roberts Raptor, der den Escalade aus dem Wüstenteppich zieht.
Seine Carmen kann angesichts der Tollpatsch-Aktion nur schadenfroh lachen. "Die ganze Fahrt von Dubai hierhin hat der in einer Tour nur gemotzt. Ich kann kein Auto fahren, ich bin dazu zu doof. Der fährt hier keine fünf Minuten und hängt im Sand. Also jetzt weiß ich nicht, wer besser fährt."
Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI