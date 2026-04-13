Erst große Klappe gegen Carmen, dann das! Robert Geiss erlebt echtes Wüsten-Fiasko

Dubai - Von der Luxusjacht direkt ins Wüstendebakel! Nach pausenloser Häme gegenüber Ehefrau Carmen (60) hat Robert Geiss (62) ausgerechnet im Luxus-Paradies eine persönliche Pleite erlebt.

Robert Geiss bekommt in der Wüste Dubais nach uncharmanter Kritik an Ehefrau Carmen die Quittung. © RTLZWEI

Dass der Selfmade-Millionär hin und wieder kritische Äußerungen in Richtung seiner besseren Hälfte macht, ist den Fans von "Die Geissens" nach 24 Staffeln bekannt.

Jetzt hat es das millionenschwere Familienoberhaupt aber etwas zu sehr auf die Spitze getrieben - dabei wollten "Die Geissens" eigentlich mitten in der Wüste nur das Fotoshooting für die eigene Getränkemarke drehen.

Aber: Schon auf dem Weg dorthin verfranzt sich Autofahrerin Carmen das ein oder andere Mal. "Die Frau verpasst nur leider Gottes immer die nächste Ausfahrt und dann wird es in Dubai echt nervig", kündigt Robert eingangs nichtsahnend an.

Als die Zweifach-Mama dann aber wirklich die Ausfahrt verpennt, kann sich Robert nicht mehr halten.

"Ich verstehe es nicht! Ich weiß überhaupt nicht, wie du die Ausfahrt verpassen kannst. Die fahren wir 100 Mal."