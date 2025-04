Notruf abgesetzt! 38-Meter-Yacht von Robert Geiss droht im Golf vor Dubai zu sinken

Carmen entscheidet sich zunächst für ihre zwei Handys. Vielleicht passt aber auch die sündhaft teure Hermès-Tasche in den wasserdichten Beutel? Robert bringt ebenfalls als Erstes sein Smartphone in Sicherheit. Doch es gibt noch etwas Wichtigeres …

Verzweifelt kämpft die mehrköpfige Crew gegen das Unheil an, um dem 38-Meter-Brecher dasselbe Schicksal wie der Titanic zu ersparen. Irgendwann spitzt sich die Lage allerdings so sehr zu, dass der Kapitän einen Notruf absetzen muss.

Meilenstein für die Geissens: "In The Heart of Europe" eröffnet die Familie ihren ersten Roberto Geissini Shop. © RTLZWEI

"Ich hol' mal meine Kohle", ruft der 61-Jährige hektisch und eilt ins Innere des Schiffs. Beim Anziehen der Rettungsweste passiert ihm dann auch noch ein Fauxpas: Erst legt er sich das Teil falsch herum an, dann kippt er sich versehentlich auch noch eine Dose Bier über den Kopf.

Seinen Sinn für Humor verliert Robert trotz der prekären Situation an Bord aber nicht. "Notfall? Wichtig ist, dass ich ein Bier habe", stellt der Modemacher klar. Den Auftrag, ihm sofort eins zu bringen, gibt er anschließend an Carmen weiter.

Anschließend heißt es schnell: runter vom Schiff! Immerhin steht am Abend noch ein wichtiger Geschäftstermin an. "In The Heart of Europe" in der Wüstenmetropole eröffnet die Familie ihren ersten Roberto Geissini Shop.

Ob die "Indigo Star" zuvor noch vor dem endgültigen Absaufen bewahrt werden kann? Das und vieles mehr rund um die Jetset-Familie erfahrt ihr wie gewohnt am Montagabend, ab 20.15 Uhr, in einer neuen Episode von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", auf RTLZWEI.