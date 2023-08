Es geht um Davina und Shania: Nichte von Robert Geiss stichelt gegen Kult-Millionäre

Vivien, die nur äußerst selten Einblicke in ihr Privatleben gewährt, griff die Vorlage gern auf und zog einen kleinen, aber feinen Giftpfeil aus ihrem Seitenhieb-Köcher. "In meiner Erziehung wurden andere Prioritäten gesetzt", stellte sie klar. Rumms!

Im Rahmen einer kleinen Fragerunde auf Instagram wollte es ein Fan der Wahl-Mallorquinerin jetzt genauer wissen und hakte nach: "Warum bist du so bodenständig und nicht so abgehoben wie deine Cousinen?"

Vivien ist die Tochter von Roberts Bruder Michael (56) und damit die Nichte des Kult-Auswanderers. Gemeinsam gründen sie 1986 das Modelabel "Uncle Sam". 1995 verkaufen sie das Unternehmen und steigen so in den Kreis der Multimillionäre auf.

Während der Nachwuchs von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) seit über zehn Jahren das Leben im Rampenlicht genießt, meidet dessen hübsche Anverwandte das gleißende Scheinwerferlicht, so gut es geht.

Im Gegensatz zu ihrer weniger berühmten Cousine zelebrieren Davina (20, r.) und Shania (19) das glamouröse Leben in Saus und Braus. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Ein Statement, welches durchaus als spitzzüngige Stichelei gegen Onkel Robert und Tante Carmen interpretiert werden kann. Neid scheint die Beauty aber keineswegs zu verspüren, wie der zufrieden lächelnde Smiley hinter ihren Worten beweist.

In Sachen Follower kann Vivien (12.500) ihren Cousinen Davina (471.000) und Shania (642.000) längst nicht das Wasser reichen. Doch auch sie weiß, ihren Traumbody gekonnt in Szene zu setzen.

Für ihre heißen Schnappschüsse erntet die Blondine mit der markanten Geiss-Kieferpartie und den vollen Lippen ebenso regelmäßig bewundernde Kommentare wie ihre "Jetset"-Verwandtschaft.

Vivien ist zudem eine echte Tierliebhaberin. Immer wieder teilt sie süße Fotos von sich mit diversen Vierbeinern. Von teuren Luxusmarken à la Gucci, Prada und Yves Saint Laurent fehlt auf ihrem Profil jede Spur.

In ihrer Insta-Biografie bezeichnet sich die 21-Jährige selbst als "Horse Lover" und "Model". Zusätzlich bewirbt sie in ihrem Steckbrief die VMG Horse Ranch in ihrer Wahlheimat Mallorca. Das Anwesen steht allerdings seit Kurzem zum Verkauf.