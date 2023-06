Familienfoto der Geissens spaltet das Netz: "Wie sieht denn Shania aus?"

"Eine sehr sympathische Familie" und "Wow, die Mädels sind so hübsch geworden", lobten viele Fans in den Kommentarspalten unter dem Geiss'schen Schnappschuss.

Gemeinsam strahlte das Quartett in die Kamera, während sich jedes einzelne Mitglied selbstredend von seiner Schokoladenseite präsentieren wollte.

Die Geissens haben das 70-jährige Bestehen des Yachtclubs Monaco gefeiert. © Montage: Instagram/Screenshot/Davina Geiss

"Wie 1927 geboren, ja, das stimmt", konterte ein Nutzer zynisch auf das Lob seines Vorredners und schob Carmens frisches Aussehen auf mutmaßliche Botox-Behandlungen und digitale Beauty-Filter.

Doch besonders der Blick in die Gesichter der beiden Geiss-Töchter warf bei einigen Usern Fragen auf. "Wie sieht denn Shania aus?", lautet ein Kommentar, der bereits dutzende Male mit einem Herzchen markiert wurde. "Schon so künstlich in dem Alter? Oder täuscht das nur?"

"Die Lippen sind bestimmt aufgespritzt", spekulierte ein Nutzer drauflos. Ein anderer tippte sich aufgrund von mutmaßlichen Schönheitseingriffen prompt in Rage.

Dinge wie "Selbstakzeptanz, Natürlichkeit, Authentizität" seien "alles Fremdwörter für Shania und Carmen". Die beiden Blondinen seien bloß "bemitleidenswerte, künstliche Puppen", holte der Anti-Fan zum verbalen Tiefschlag aus.

Auch Davina hat nach Einschätzung eines weiteren Users angeblich auf künstlichem Wege in ihrem Gesicht nachgeholfen. Was wirklich dran ist an den Spekulationen, wissen letztendlich nur die Geiss-Ladys selbst. Eine Reaktion von ihnen blieb jedoch aus.