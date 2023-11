Geissens kassieren für Foto mit diesem Mann heftige Kritik: "Warte sehnsüchtig auf ein Putin-Selfie"

Carmen Geiss (58) posiert in Abu Dhabi neben dem Geschäftsmann Jaqoob Al Ali (r.). Bei ihren Fans löst das Foto heftige Kritik aus. © Instagram/Carmen Geiss

Die Jetset-Lady und ihr Göttergatte Robert (59) urlauben bereits seit einigen Wochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zuletzt waren sie für das finale Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison von Dubai nach Abu Dhabi gereist und sind seither bereits Stars wie Nico Hülkenberg (36) und Lewis Hamilton (38) über den Weg gelaufen.

Es sei "der Wahnsinn", wen man so alles in der Stadt am Persischen Golf treffen würde, schwärmte Carmen nun in einem Instagram-Posting.

Auf dem dazugehörigen Foto stehen Robert und sie auf einer Yacht neben zwei Männern. Das Quartett lächelt munter in die Kamera, wobei der Mann ganz rechts in Schwarz gekleidet ist und ein weißes Kopftuch (Kufiya) trägt.

Laut Carmens Beschreibung handelt es sich um den Office of his Highness Sheikh Juma Bin Maktoum Al Maktoum, Jaqoob Al Ali. "Welch eine nette Persönlichkeit", schwärmte die TV-Blondine von ihrem einflussreichen Begleiter. "Der Burner."

Mit der enormen Kritik ihrer rund 936.000 Follower hat die Luxus-Liebhaberin dabei offensichtlich nicht gerechnet.