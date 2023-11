In Abu Dhabi: Die Geissens treffen DIESEN deutschen Sportstar!

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Schon seit einigen Wochen urlauben Robert Geiss (59) und seine Gattin Carmen (58) in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Erst kürzlich reisten die beiden Töchter Davina (20) und Shania (19) nach. Nun trafen sie gemeinsam am Persischen Golf einen deutschen Sportstar.

Die Geissens in der Boxengasse des Yas Marina Circuit mit Nico Hülkenberg (36). © Screenshot/Instagram/robertgeiss_1964

An diesem Wochenende steht das letzte Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison an. Auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi kämpfen dabei einmal mehr 20 Fahrer dann um den letzten Saisonsieg.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der neue und alte Weltmeister Max Verstappen (26) auch in der Hauptstadt des Emirats ganz oben auf dem Treppchen stehen wird, ist ziemlich hoch.

Denn der Niederländer konnte bisher 18 der 21 bestrittenen Rennen für sich entscheiden. Lediglich sein Teamkollege Sergio Perez (33, zwei Siege) und Carlos Sainz jr. (29, einen Triumph) durften den Siegerpokal auch mal in die Höhe strecken.

Einer, der aktuell nur davon träumen darf, einmal auf dem Treppchen zu stehen, ist der deutsche Rennfahrer Nico Hülkenberg (36).

Der gebürtige Emmericher fährt derzeit beim chancenlosen Haas-Team. Dennoch ist der 36-Jährige ein begehrter Sportstar und so ließen es sich "Die Geissens" nicht nehmen, den GP-Champion von 2009 an der Strecke zu besuchen.