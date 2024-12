Heiße Geissnacht: Davina und Shania Geiss in knapper X-Mas-Kluft, Carmen reagiert sofort!

Valberg (Frankreich) - Weihnachten verbringen " Die Geissens " traditionell in ihrem Alpen-Domizil in Valberg. Auf sexy Festtagsgrüße von Davina (21) und Shania (20) konnten sich die Fans auch in diesem Jahr wieder verlassen. Mama Carmen (59) reagierte prompt!

Shania Geiss (20) verdreht ihren Fans mal wieder mit heißen Weihnachtsgrüßen den Kopf. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Das gemütliche Chalet hat viel zu bieten: Es gibt eine Sauna, einen Weinkeller und einen direkten Zugang zur Ski-Piste. Bei sechs Badezimmern kommt sich niemand in die Quere. Gekonnt in Szene setzen kann man sich in dem rustikalen Ambiente aber auch.

Wie das am besten funktioniert, beweisen die Töchter von Multimillionär Robert Geiss (60) in ihren jüngsten Instagram-Beiträgen. "Merry Xmas", wünscht Shania ihren rund 673.000 Followern und zeigt sich dabei in einem äußerst knappen Look.

In schwarzen Shorts und einem engen Body rekelt sich die 20-Jährige auf dem dazugehörigen Foto in lasziver Pose auf einer Treppe. Blickdurchlässige Strumpfhosen betonen ihre langen Beine. An den Füßen trägt sie Chanel-Boots.

Auch Davina hat sich für das Christkind (oder den Weihnachtsmann) mächtig in Schale geschmissen. Die gebürtige Monegassin trägt eine bordeauxfarbene Kombination aus Minirock und bauchfreiem Top mit nahezu freier Rückenpartie.