Hotel-Flucht und Polizeieinsatz in Berlin: Töchter von Robert Geiss wieder im Fokus

So müssen sich Davina und Shania während eines Besuchs in Berlin etwa aus ihrem Hotel retten, weil dort ein Feuer ausbricht. Es ist von Brandstiftung die Rede, weshalb die Polizei mit einem Großaufgebot anrückt.

Zuvor wurden die Episoden auf RTLZWEI immer im Anschluss an " Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie " ausgestrahlt. Nun wird der Nachwuchs den Primetime-Sendeplatz von Robert und Carmen (59) einfach übernehmen, wenn das Hauptformat in die Pause geht.

Bereits ab dem 28. April kehren die Millionärstöchter mit einer neuen Staffel ihres eigenen Reality-Formats "Davina & Shania - We Love Monaco" ins TV zurück. Allerdings müssen die beiden diesmal auf die Zugkraft von Papa und Mama verzichten.

In der neuen Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco" wird die älteste Tochter von Robert Geiss (61) selbständig ein Formel-E-Auto fahren. © RTLZWEI

Ein Streit unter Geschwistern in Bozen (Italien) führt dazu, dass Shania aus der Monaco-WG mit ihrer älteren Schwester ausziehen will. Macht die 20-Jährige ihre Drohung wahr und lässt Davina alleine in dem Meerblick-Apartment zurück?

Die Jung-Designerin hat derweil ganz andere Sorgen und regelt bereits ihren Nachlass. Grund dafür ist ein Ausflug zur Formel E, bei dem Davina einen der Boliden ganz alleine über die offizielle Rennstrecke steuern darf - kein ungefährliches Unterfangen.

Papa Robert äußert gleich den Verdacht, dass Shania den Highspeed-Flitzer manipuliert haben könnte, um schneller an das Erbe ihrer Schwester zu kommen. Carmen hat derweil nur Augen für die gut aussehenden Piloten. Sie wittert nämlich Schwiegersohn-Potenzial.

Die Sendung wird auch diesmal wieder von Geiss TV produziert. Am 28. April, ab 20.15 Uhr, startet "We Love Monaco" bei RTLZWEI. Ein Preview der Episoden gibt es sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+.