Ist das sein Ernst? Als Robert Geiss in Shanias Dekolleté guckt, fällt ihm sofort etwas auf!

Robert Geiss (59) stieg Mitte der 1990er-Jahre durch den Verkauf der Modemarke "Uncle Sam" in den Kreis der Multimillionäre auf.

Am heutigen Montag ist es endlich so weit und die neue Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" flimmert wieder bei RTLZWEI über die Mattscheibe. In der Auftaktfolge verschlägt es die Jetset-Familie tatsächlich mal nach Hamburg.

Robert soll auf dem OMR-Festival auftreten, Europas größter Medien- und Digitalkonferenz. Dabei wird auch Moderator Kai Pflaume (56) eine größere Rolle zuteil. Fans dürfen also gespannt sein.

Bevor es für den 59-Jährigen in der Hansestadt vor rund 10.000 Menschen auf die große Bühne geht, steht im Hotel zunächst noch das große Aufbrezeln mit seinen drei Frauen auf dem Programm. Und natürlich nimmt der Modemacher die Garderobe seiner Liebsten dabei ganz genau unter die Lupe.

Beim Blick in das Dekolleté seiner Jüngsten fällt ihm sofort etwas auf. "Sieht ein bisschen platt aus da vorne", merkt Robert unsensibel an. Diese Anmaßung lässt sich die 19-jährige Shania nicht bieten und keilt postwendend gegen ihren Vater zurück.

"Ich habe keine Brüste, Papa. Das ist deine Schuld", poltert sie ihm völlig entrüstet entgegen. Den Zusammenhang bleibt die Blondine dem Publikum leider schuldig.