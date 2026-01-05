Keinen Bock mehr auf Deutschland: Robert Geiss und Gattin Carmen sprechen Klartext
Saint-Tropez (Frankreich) - Deutschland? Nein, danke! Robert (61) und Carmen Geiss (60) haben sehr deutlich klargestellt, warum eine Rückkehr in ihre alte Heimat für sie nicht mehr infrage kommt.
Monaco, Saint-Tropez, Dubai: Das Millionärsehepaar aus Köln hat inzwischen Wohnsitze an einigen der exklusivsten Flecken dieser Erde. Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre wohnt das Paar im Ausland.
Haben Robert und Carmen ihre deutschen Wurzeln da überhaupt noch im Blick? "Wir verfolgen natürlich, was in Deutschland so passiert. Auch, wenn wir nicht mehr dort wohnen", erklärt der Hobbyangler im Interview mit "teleschau".
Lachend fügt er dann noch hinzu: "Ein Stück Heimat wird es immer bleiben, aber auf Dauer ist uns das Wetter einfach zu schlecht." Grundsätzlich wünscht sich der 61-Jährige für sein Geburtsland aber, "dass die Leute wieder mehr zusammenhalten".
Zur Frage, ob sie irgendwann einmal wieder in ihre deutsche Heimat zurückkehren wollen, hat Gattin Carmen eine eindeutige Meinung. "Das ist für uns eigentlich keine Option. Wir brauchen viel Sonne im Leben", so die "Jetset"-Interpretin.
Davina und Shania Geiss verdienen Lebensunterhalt inzwischen selbst
In einem früheren Interview hatte die Kult-Blondine bereits betont, dass sie Deutschland schon lange nicht mehr als ihr Zuhause ansieht. Sie spreche lediglich noch die Sprache. Vor allem der Neid ihrer Landsleute sei für sie "ein typisches Problem".
Ihre Töchter Davina (22) und Shania (21) haben zu Deutschland ohnehin keinerlei Bezug. Beide sind im Fürstentum Monaco geboren und aufgewachsen. Inzwischen scheffeln sie außerdem ihr ganz eigenes Geld, wie sie im Interview betonen.
"Unsere Eltern haben uns von Anfang an beigebracht, dass von nichts auch nichts kommt", erklärt Davina. Ihren Lebensunterhalt verdienen die beiden jungen Frauen seit einigen Jahren durch ihre Social-Media-Aktivitäten und die eigene TV-Serie "Davina & Shania - We love Monaco".
Auch wenn das alltägliche Business alle vier Familienmitglieder stark in Beschlag nimmt, ist es den Geissens wichtig, gemeinsame Momente zu schaffen. "Wir achten schon darauf, echte Zeit miteinander zu haben - ohne Handys", so Robert.
Am 5. und 12. Januar sendet RTLZWEI jeweils eine Sonderfolge von "Die Geissens". Neben dem brutalen Raubüberfall geht es dabei auch um die exklusive Luxus-Party zum 15-jährigen TV-Jubiläum.
Titelfoto: RTLZWEI