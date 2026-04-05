Robert Geiss nach Millionen-Umbau auf 180: Seine 40-Meter-Jacht "fällt auseinander"
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Zehn Monate lang wurde auf der "Indigo Star" nahezu alles auf links gedreht. Jetzt erstrahlt die Luxus-Jacht von Robert Geiss (62) in neuem Glanz. Oder doch nicht?
"Wir haben jetzt ein neues 40-Meter-Boot. Das war eine unglaubliche Reise, aber es ist sehr schön geworden", resümiert das Kult-Oberhaupt der Millionärsfamilie in einer neuen Folge von "Die Geissens".
Seine Töchter sind bei der finalen Abnahme der Baumaßnahmen weit weniger euphorisch. Davina (22) und Shania (21) glauben trotz der Millionen-Investitionen an neue Probleme. Ihr Vater will davon nichts hören: "Noch ein Kommentar, und mir platzt die Hutschnur."
So ganz unrecht haben die Schwestern allerdings nicht, denn bei genauerer Betrachtung gibt es noch immer ein paar Macken: Eine Toilettenspülung leckt, eine Decke hat sich abgelöst, und das Warmwasser in einem der Badezimmer funktioniert nicht.
Auch, wenn er es nicht gern tut: Robert muss seinen Kindern irgendwo recht geben. "Unglaublich, wir sind keine 24 Stunden auf der 'Indigo Star' und dann fällt das Boot schon auseinander", ärgert sich der Modemacher.
Carmen Geiss darf die "neue" 40-Meter-Jacht mit Champagner taufen
Dann fällt ihm auf, dass der neue Tisch auch noch falsch herum aufgestellt wurde. Mit vereinten Kräften wird er einmal um 180 Grad gedreht. Doch mit dem Ergebnis ist der 62-Jährige nicht so zufrieden wie erhofft: "Alles wieder zurück!", lautet das Motto.
Als die neue Bar für die Jacht angeliefert wird, wartet schon der nächste Ärger. "Warum sind da Löcher drin?", fragt sich das Jetset-Quartett. Niemand kann sich daran erinnern, so ein Exemplar bestellt zu haben.
Und warum ist sie überhaupt so klein? "Da passt die Eismaschine doch gar nicht rein", motzt Robert. Und auch seine Älteste ist mehr als bedient: "Nee, Leute! Das geht gar nicht, das ist die hässlichste Bar meines Lebens!", stellt Davina klar.
Gefeiert werden soll aber trotzdem: Carmen (60) darf die "neue" Jacht mit einer Flasche Champagner taufen. Alles verläuft nach Plan. Ihr Göttergatte ist erleichtert: "Carmen hat einen mega Job gemacht. Meine Frau ist ja stark genug dafür", lobt Robert.
Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
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