Robert Geiss nach Millionen-Umbau auf 180: Seine 40-Meter-Jacht "fällt auseinander"

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Zehn Monate lang wurde auf der "Indigo Star" nahezu alles auf links gedreht. Jetzt erstrahlt die Luxus-Jacht von Robert Geiss (62) in neuem Glanz. Oder doch nicht?

Robert Geiss (62) hat seine Luxus-Jacht in den vergangenen zehn Monaten für sehr viel Geld kernsanieren lassen. © RTLZWEI

"Wir haben jetzt ein neues 40-Meter-Boot. Das war eine unglaubliche Reise, aber es ist sehr schön geworden", resümiert das Kult-Oberhaupt der Millionärsfamilie in einer neuen Folge von "Die Geissens".

Seine Töchter sind bei der finalen Abnahme der Baumaßnahmen weit weniger euphorisch. Davina (22) und Shania (21) glauben trotz der Millionen-Investitionen an neue Probleme. Ihr Vater will davon nichts hören: "Noch ein Kommentar, und mir platzt die Hutschnur."

So ganz unrecht haben die Schwestern allerdings nicht, denn bei genauerer Betrachtung gibt es noch immer ein paar Macken: Eine Toilettenspülung leckt, eine Decke hat sich abgelöst, und das Warmwasser in einem der Badezimmer funktioniert nicht.

Auch, wenn er es nicht gern tut: Robert muss seinen Kindern irgendwo recht geben. "Unglaublich, wir sind keine 24 Stunden auf der 'Indigo Star' und dann fällt das Boot schon auseinander", ärgert sich der Modemacher.