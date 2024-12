Fassungslosigkeit bei den Geissens: Adventskalender kostet rund zehn Millionen Euro!

Monaco - Den Geissens ist bekanntlich nichts zu teuer, oder doch? In puncto Adventskalender gibt es für Robert (60), Carmen (59) und ihre beiden Töchter offenbar eine finanzielle Grenze!

Aus Sicht der 21-Jährigen seien die Leute geradezu "verrückt" danach. Als Beispiel für die Maßlosigkeit führt sie einen Adventskalender von Dior an. "Da kommen ganz viele Produkte rein und das kostet dann aber auch 400, 500, 600 Euro", erklärt Davina.

"Früher, als wir noch klein waren, gab es nur Schokolade", erinnert sich Davina (21) an ihre Kindheit zurück. Doch in den vergangenen Jahren sei die Produktpalette explodiert. "Jetzt gibt es das von allen Marken - Schminke, Schmuck, Bücher …!"

In der jüngsten Episode ihres Familien-Podcasts offenbaren die Multimillionäre, dass es bei ihnen in diesem Jahr kein vorweihnachtliches und 24 Türen umfassendes Überraschungsprodukt gibt.

Davina Geiss (21, l.) und ihre jüngere Schwester Shania (20) sind noch ganz bodenständig mit Schokoladen-Adventskalendern aufgewachsen. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

Ein Blick auf die Dior-Webseite verrät allerdings, dass sich Davina bei den Luxus-Adventskalendern besser auskennt als ihre Schwester. Tatsächlich ist das vorweihnachtliche Überraschungspaket dort schon für 600 und nicht 4000 Euro zu haben.

Von den kostspieligsten Adventskalendern des Planeten ist das Exemplar des Luxuslabels aber so oder so noch meilenweit entfernt. "Der teuerste Adventskalender kostet 10,3 Millionen Dollar", will Shania wissen.

Dabei handele es sich um ein von der britischen Künstlerin Debbie Wingham entworfenes Einzelstück, das im Jahr 2021 versteigert wurde. Hinter den "Türchen" verbargen sich unter anderem eine 87.000 Dollar teure Lampe sowie eine Louis-Vuitton-Tasche im Wert von 23.000 Dollar.

Während Carmen fassungslos nach Worten ringt, feilt Göttergatte Robert bereits an einer neuen Geschäftsidee. "Für Roberto Geissini müssten wir einen ganz großen machen, der mit der Sackkarre angeliefert wird", überlegt er.

Seinen eigenen Adventskalender würde der 60-jährige Modemacher mit T-Shirts, Jogginghosen und vielleicht sogar einer Jacke befüllen. 24 Überraschungen im Wert von 10,3 Millionen Dollar sind aber auch für ihn "unvorstellbar".