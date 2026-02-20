Multimillionär im Tattoo-Wahn: Meint Robert Geiss dieses Motiv wirklich ernst?
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Für ihre Jacht-Party am Rande des Formel-1-Finales in Abu Dhabi haben sich "Die Geissens" einen echten Star-Tätowierer an Bord geholt. Ob da auch Nadel-Verächter Robert schwach wird?
Noch ist die Haut des Millionärs tintenfrei, doch im Beisein des Profis scheint der 62-Jährige seine bis dato an den Tag gelegte strikte Abwehrhaltung gegen die Körperkunst noch einmal zu überdenken. Seine Töchter trauen dem Braten allerdings nicht …
"Wenn er das erste Tattoo so groß macht, das wäre zu ungewöhnlich", merkt Tochter Davina (22) in der neuen Episode der RTLZWEI-Familien-Doku an. Ihr Vater hingegen zeigt sich fest entschlossen und erklärt: "Es muss in Richtung Totenkopf gehen."
Eine Überraschung ist das sicherlich nicht, immerhin bildet das Motiv nicht nur den Kern seiner Modemarke "Roberto Geissini", sondern symbolisiert gleichzeitig auch das Lebensmotto des passionierten Autosammlers und Hobbyanglers.
"Das ist das ganze Leben, das ich hinter mir habe", betont Robert. Denn Hauptsache sei, "dass wir nicht so schnell ins Gras beißen", fügt er vielsagend hinzu. Für sein erstes Tattoo soll's direkt der ganze Unterarm sein. Ob Robert wirklich durchzieht?
Shania Geiss will sich Liebesbeweis für ihre Eltern stechen lassen
Doch nicht nur das Oberhaupt der Geissens ist im Tattoo-Fieber, auch der Rest der Familie will die Gunst der Stunde nutzen. Shania überrascht dabei mit einem rührenden Motiv: "Für immer" will sich die gebürtige Monegassin stechen lassen.
"Weil du für immer mein Vater bist", erklärt die 21-Jährige den zuckersüßen Liebesbeweis. "Ich find' das schon eine coole Idee", freut sich Robert. Und auch Gattin Carmen zeigt sich schwer begeistert.
Die 61-jährige Kult-Blondine hatte in der vergangenen "Geissens"-Episode bereits vorgelegt und sich einen Hoffnungsträger unter die Haut stechen lassen. Fortan ziert ein Schmetterling ihren Fuß.
Für Carmen hat das Insekt eine starke Symbolkraft. Egal ob Raubüberfall oder schwere Krankheit, sie möchte alles Schlechte aus dem Jahr 2025 hinter sich lassen. "Dieser Schmetterling soll jetzt einfach die Befreiung dafür sein", stellt die Zweifach-Mama klar.
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 23. Februar, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI