Multimillionär im Tattoo-Wahn: Meint Robert Geiss dieses Motiv wirklich ernst?

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Für ihre Jacht-Party am Rande des Formel-1 -Finales in Abu Dhabi haben sich "Die Geissens" einen echten Star-Tätowierer an Bord geholt. Ob da auch Nadel-Verächter Robert schwach wird?

Robert Geiss (62) denkt ernsthaft über eine Unterarm-Tätowierung nach und liebäugelt mit einem Totenkopf. © RTLZWEI

Noch ist die Haut des Millionärs tintenfrei, doch im Beisein des Profis scheint der 62-Jährige seine bis dato an den Tag gelegte strikte Abwehrhaltung gegen die Körperkunst noch einmal zu überdenken. Seine Töchter trauen dem Braten allerdings nicht …

"Wenn er das erste Tattoo so groß macht, das wäre zu ungewöhnlich", merkt Tochter Davina (22) in der neuen Episode der RTLZWEI-Familien-Doku an. Ihr Vater hingegen zeigt sich fest entschlossen und erklärt: "Es muss in Richtung Totenkopf gehen."

Eine Überraschung ist das sicherlich nicht, immerhin bildet das Motiv nicht nur den Kern seiner Modemarke "Roberto Geissini", sondern symbolisiert gleichzeitig auch das Lebensmotto des passionierten Autosammlers und Hobbyanglers.

"Das ist das ganze Leben, das ich hinter mir habe", betont Robert. Denn Hauptsache sei, "dass wir nicht so schnell ins Gras beißen", fügt er vielsagend hinzu. Für sein erstes Tattoo soll's direkt der ganze Unterarm sein. Ob Robert wirklich durchzieht?