Neue Luxus-Villa für die Geissens: So ist der Stand auf der Baustelle - Detail sorgt für viel Verwirrung

Robert und Carmen Geiss bauen eine neue Villa in St. Tropez. Von den Fortschritten berichten sie nun ihren Fans. Dabei sorgt ein Detail aber für Verwunderung.

Von Jonas Reihl

St. Tropez - Was ist besser als eine Luxus-Villa an der malerischen Südküste Frankreichs? Richtig: Zwei Luxus-Villen in direkter Nachbarschaft! Das haben sich zumindest Robert (60) und Carmen Geiss (59) gedacht und mit dem Bau eines neuen Domizils in St. Tropez begonnen.

Selbst ist die Frau: Carmen Geiss (59) berichtet zufrieden von den Fortschritten auf der Baustelle in St. Tropez. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots) Nun hat das Jetset-Paar erste Einblicke zum Zustand ihres neuen Projekts geliefert. Auf ihrem Instagram-Kanal hat Carmen am Dienstag ein Video geteilt, dass die 59-Jährige bei der Stippvisite auf der Baustelle zeigt - und hier ist in den letzten Monaten so einiges passiert. Zur Erinnerung: Als Robert und Carmen das rund 8000 Quadratmeter große Grundstück, das direkt neben der "Villa Geissini" liegt, im Herbst des vergangenen Jahres gekauft haben, glich das Gelände eher einem Urwald als richtigem Bauland. Die Geissens Ciao, Kreditkarte: Robert Geiss will seiner Tochter Davina kein Geld mehr auszahlen! Jetzt sieht das allerdings ganz anders aus! "Hier wird die Bodenplatte grade vorbereitet", teilt die zufriedene Carmen ihren Followern in dem Video mit.

War es ein Fehler oder geplant? Darum steht die neue Geiss-Villa auf Stelzen