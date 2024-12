Neues Traumhaus in Dubai: Zieht es die Geissens bald komplett in die Wüste?

"Die Geissens" haben in den letzten Monaten Fuß in Dubai gefasst. Nun will die Millionärsfamilie dort weitere Projekte realisieren.

Von Patrick Richter

Dubai - Die kalten Wintermonate in Europa umgehen "Die Geissens" schon seit Längerem mit ihren Trips in die Vereinigten Arabischen Emirate - genauer gesagt nach Dubai. Nun bauen Robert (60) und Carmen (59) offenbar ein Luxusanwesen in der Wüste - bedeutet das eine endgültige Abkehr von Monaco und St. Tropez?

Genießen ihr Leben im Wüstenstaat Dubai: Carmen (59) und Robert (60) Geiss haben sich weit weg von Monaco ein weiteres Standbein aufgebaut. © RTLZWEI Im Interview mit der BILD gibt das Millionärs-Ehepaar zu, dem sonnigen Mega-City-Paradies im Nahen Osten verfallen zu sein: "Für uns ist das Leben in Dubai eigentlich wie sonst überall auf der Welt. Wir machen hier unser Ding und bringen Neues an den Start. Aber halt alles bei angenehmen 30 Grad", erklärt Robert den besonderen Reiz des Winterexils. Damit meinen die beiden gleich zwei neue Projekte, die sie in Dubai realisieren wollen. Während Carmen sich auf den Aufbau ihrer eigenen Immobilienfirma (Geissens Real Estate) konzentriert, hat Robert ein Bauprojekt begonnen. Denn die Geissens wollen sich auch in Dubai ein eigenes Anwesen errichten: "Auf so einer Baustelle musst du aber auch immer wieder selbst sein", so der Bauherr mit Kölner Wurzeln. Trotz der neuen Vorhaben steht fest: Ihre anderen Domizile in Monaco und St. Tropez wollen die TV-Millionäre nicht aufgeben. "Das ist auch nach 30 Jahren ganz klar unser Zuhause", bestätigt Carmen.

Die Geissens in Dubai: Davina und Shania gefällt es in Monaco besser!