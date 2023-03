Protz-Wahnsinn bei "Die Geissens": Neue Dubai-Bude bietet "Platz für 800 Paar Schuhe" - Aufschrei im Netz!

Robert Geiss (59) und seine Ehefrau Carmen Geiss (57) haben sich in Dubai inzwischen ein eigenes Apartment gekauft. © RTLZWEI

Um den Wintermonaten in Monaco und Saint-Tropez zu entfliehen, suchten die Kult-Blondine und ihr Göttergatte Robert Geiss (59) mehr als fünf Jahre lang nach einem geeigneten Familiendomizil in der Wüstenmetropole am Persischen Golf. In der aktuellen Doppelfolge erhält das streitbare Ehepaar nun endlich die Wohnungsschlüssel.

Nach einer ausgiebigen Shopping-Tour beginnen fleißige Helfer sogleich damit, die ersten Möbel und Lampen aufzuhängen. Doch Robert ist unzufrieden. Meckernd begutachtet er das chaotische Treiben. Dabei fällt ihm auf: Die Gardinen im Schlafzimmer sind nicht lang genug. "Die Geissens wollen immer ganz dunkel schlafen, wie Graf Dracula, das muss noch geändert werden", befehligt der Kölner.

In der Küche spitzt sich die Lage schließlich zu. Der Grund ist mal wieder Ehefrau Carmen. Weil sie selbst keinen Kaffee trinkt, ist Carmen mit der Bedienung der neuen Kapselmaschine nicht vertraut.

Robert ist entsetzt: "Das ist ja ein Unding!" Selbst ist der Millionär und nach nur einem Knopfdruck des Autoliebhabers fließt auch schon das braune Heißgetränk in die Tasse. "Das ist doch für Idioten!", so sein Fazit.