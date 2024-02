Robert Geiss und Ehefrau Carmen lüften intimes Geheimnis ihrer turbulenten Ehe

Robert (60) und Carmen Geiss (58) feiern im kommenden November ihren 30. Hochzeitstag. © RTLZWEI

In der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" sind die Wahl-Monegassen auf einer Hochzeit in Manhattan eingeladen. Im Big Apple stehen Robert und Carmen vor diversen Herausforderungen. Doch zum Glück haben sie ja einander.

Als Tour-Guide in New York City fungiert eine gute Freundin der "Jetset"-Interpretin: Melanie Scheriau (44). Das Ex-Model kennt sich in den Straßen der Weltmetropole bestens aus und hat so einiges zu erzählen.

Während eines Ausflugs erklärt die 44-Jährige, dass sie seit 20 Jahren mit ihrem Partner liiert sei, seit elf Jahren sogar verheiratet. "Ach, das ist ja noch alles frisch", zeigt sich Carmen von den zwei Liebesdekaden geradezu belustigt.

Immerhin können sie und ihr Rooooobärt bereits eine doppelt so lange Beziehung vorweisen. Melanie gefällt das: "Da müssen sich zwei Menschen gefunden haben, sonst funktioniert das nicht!"

Anschließend will es die Moderatorin von "Austria's Next Topmodel" aber noch genauer wissen und hakt bei dem Millionärsehepaar nach: "Was ist euer Geheimnis?"