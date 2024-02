Rolls-Royce von Robert Geiss ganz plötzlich Schrott, Dubai-Zoll sorgt für neuen Ärger!

Saint-Tropez (Frankreich) - Robert Geiss ist mal wieder im Wahn: Der 60-jährige Unternehmer will Luxus-Krempel von Saint-Tropez nach Dubai verschiffen lassen. Sein geliebter Rolls-Royce entpuppt sich jedoch als "Schrott". Und auch am Zoll gibt's Ärger!

Robert Geiss (60) will nicht nur zwei Autos, sondern auch noch Zigarren, Gemälde, Gold und Olivenöl nach Dubai verschiffen lassen. © RTLZWEI

Vor einigen Monaten haben sich der Multimillionär und seine Ehefrau Carmen (58) in der Reißbrett-Metropole ein eigenes Domizil gekauft und eine neue Firma gegründet, um auch am Persischen Golf im Immobiliengeschäft mitmischen zu können.

In der neuen Doppelfolge von "Die Geissens" soll jetzt auch sein sündhaft teurer Rolls-Royce in die Wüste geschickt werden. "In Dubai sind Autos deine Visitenkarte und da müssen die wie aus dem Ei gepellt sein", erklärt Robert den Grund.

Doch am Umzugstag trifft den Modemacher schier der Schlag, als er seinen fahrbaren Untersatz in Augenschein nimmt. Die neue weiße Folierung löst sich an einigen Stellen nämlich schon wieder von der Karosserie ab. Ein absolutes Fiasko!

"Das Auto ist nicht mehr in perfektem Zustand, weil die Folie kacke war", motzt Robert. In mühsamer Handarbeit müssen seine Helfer das Material im Anschluss von seinem Wagen knibbeln. Was darunter zum Vorschein kommt, sieht jedoch nicht viel besser aus.