Schockmoment bei den Geissens: In Roberts Büro im Dubai-Domizil hat es gebrannt!

Tatsächlich sieht man in den kurzen Instagram-Clip eine angeschmorte Powerbank auf dem Teppichboden in Roberts Büro liegen. Der Akku ist noch immer mit einem Kabel an einem Mehrfachstecker angeschlossen. Rund um das Gerät sind außerdem mehrere Brandflecken zu erkennen.

Denn die bekannten TV-Millionäre wurden am Morgen durch einen Feueralarm geweckt. Davon berichtet Carmen in einem Video auf ihrem Instagram -Kanal.

Ihr Leben in Dubai genießen die Geissens in vollen Zügen. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Und es kommt noch schlimmer: Das angeschmorte Plastik der Powerbank ist buchstäblich mit dem Teppichboden verschmolzen - sogar so fest, dass der TV-Millionär das Gerät auch mithilfe eines Pfannenwenders nicht lösen kann.

Doch selbst ist der Mann! Kurzerhand schnappt sich der 60-Jährige einen Zimmermannshammer und kratzt den zerstörten Akku vom Teppich - notfalls auch mit Gewalt. Anschließend schneidet er die angebrannten Stellen im Boden aus. Sein Kommentar dazu: "Das stinkt."

Warum das Gerät überhaupt Feuer gefangen hat, ist unklar. Carmens Follower haben aber eine Ahnung. So schreibt eine Userin: "Mehrfachstecker in Mehrfachstecker und so viele Geräte in einer Dose führt halt leider zur Überhitzung."

Eine andere meint: "Mehrfachstecker ineinander gesteckt ist nie eine gute Idee. Da gehört eine Steckdosenleiste an die Wand. Und über Nacht bloß nix aufladen." Und wieder ein anderer stellt fest: "Wie ich sehe, habt ihr zwei Steckdosen verbunden. Das ist lebensgefährlich."

Carmens knappes Fazit zu dem Karfreitags-Schock fällt da etwas nüchterner aus: "Das heißt: neuer Teppich. Aber wir leben noch." Und das ist auch gut so!