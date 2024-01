Shania Geiss von Entdeckung in Roberts Kommode entsetzt: "Bin raus aus der Familie!"

Monaco - Von dieser Schublade hätte Shania Geiss wohl besser mal die Finger gelassen. Als die 19-Jährige in den privaten Sachen ihres Vaters wühlt, macht sie eine äußerst pikante Entdeckung!

Robert Geiss (59) und seine jüngste Tochter Shania (19) haben ein ganz spezielles Verhältnis zueinander. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

Am Montagabend (15. Januar) flimmert eine Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" über die Bildschirme. Dabei steht vor allem ein Thema im Fokus: der Abschied aus dem Traumhaus in Monaco!

Robert Geiss (59) hat für sein traumhaftes Apartment mit Blick auf den Casino-Platz von Monte-Carlo ein Angebot erhalten, das er nicht abschlagen konnte. Die Immobilie, die schon immer als Investment gedacht war, ist tatsächlich verkauft.

Bevor die Schlüssel an den neuen Eigentümer übergeben werden, wollen die vier Mitglieder der Kult-Millionäre noch den ein oder anderen Gegenstand aus den vier Wänden retten. Beim Ausmisten macht Shania eine pikante Entdeckung.

In einer Schublade ihres Vaters findet die gebürtige Monegassin ziemlich viele Medikamentenpackungen. Von der Neugierde gepackt, stellt sie den passionierten Hobby-Angler zur Rede. "Was sind Filmtabletten?", will sie wissen. "Musst du googeln", blökt der nichts ahnende Robert aus der Ferne zurück.