Singender "Mops" sorgt für Eklat: Martin Rütter stellt "Geissens" öffentlich bloß!

New York (USA) - Martin Rütter (53) hat genug gesehen: Nach einer neuen Folge von " Die Geissens " knöpft sich der Hundeprofi die Protz-Millionäre vor und wirft vor allem Robert Geiss (60) und seine Frau Carmen (58) öffentlich vor den Bus! Was war passiert?

Hundeprofi Martin Rütter (53) hat die aktuelle Doppelfolge von "Die Geissens" gesehen und ist sprachlos. © Jörg Carstensen/dpa

Auf ihrer New-York-Reise verschlägt es die Kult-Millionäre unter anderem auch nach Montauk, ein etwas verschlafenes Dorf an der Ostspitze von Long Island. Die Preise in den Restaurants und Boutiquen sind dafür aber in etwa so gesalzen wie der Atlantik.

Doch nicht nur die Landschaft und die Mode ziehen die Wahl-Monegassen in ihren Bann, sondern vor allem "ein singender Mops". Carmen kommt beim Anblick des quietschenden Tieres ins Schwärmen: "Das ist der Hammer, oder?"

Und auch ihr millionenschwerer Göttergatte stimmt mit Begeisterung zu: "Der Mops kann singen. Der Mops ist Opernsänger." Rütter filmte die Szene von seinem Fernseher ab und teilte sie auf seinem Instagram-Kanal.

"Einfach mal sacken lassen ...", zeigt sich der Hundeprofi zunächst sprachlos, nur um die Millionäre kurz darauf vorzuführen. Während Carmen erklärt: "Meine Beziehung zu Möpsen ist gut", stellt Rütter klar: "Ja, auch Qualzucht, aber nicht ganz ein Mops."

Das "singende" Tier ist in Wahrheit eine Bulldogge. Überzüchtet sind beide Rassen. Durch die verkürzte Schnauze haben die Hunde oft schwere Atemprobleme. Was Robert da hört, ist Leid und kein Operngesang!