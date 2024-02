Überraschender Plan! Das will Davina Geiss in Zukunft machen

Dubai - Damit hätte wohl niemand gerechnet! Millionärs-Töchterchen Davina Geiss (20) hat ihre Zukunftspläne preisgegeben - und damit auch klargemacht, dass sie nicht in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern Robert (60) und Carmen (58) treten will.

Davina Geiss (20) hat mit einem überraschenden Zukunftsplan überrascht. © RTLZWEI

Dass Robert Geiss hohe Erwartungen an seine beiden Töchter Davina und Shania (19) stellt, ist Fans der RTLZWEI-Sendung "Die Geissens" schon lange bekannt.

Immer wieder motzt der 60-Jährige darüber, dass seine beiden Sprösslinge endlich im Berufsleben ankommen müssen. So auch in der aktuellen Folge der Kult-Sendung, als er gegenüber seiner Frau klagt: "Carmen, wir müssen endlich nochmal mit den Kindern reden, weil es muss jetzt langsam mal ein bisschen beruflich weitergehen."

Dabei haben Davina und Shania - typisch Teenager - längst schon Pläne, mit was sie neben ihren Auftritten im Fernsehen in der Zukunft ihre Brötchen verdienen wollen: Während Shania sich als Künstlerin sieht und ihren Fokus voll darauf ausrichtet, ist sich Davina sicher, dass sie etwas mit Immobilien machen will.

Zwar weiß das auch Robert, doch der TV-Millionär kann einfach nicht aus seiner Haut. Er will nochmal das Gespräch mit seinen Töchtern suchen und ihnen klarmachen, wie wichtig es ist, einen Beruf auszuüben.