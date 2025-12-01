Unangemessenes Verhalten: Robert und Carmen Geiss werfen Töchter aus TV-Show raus

Rust - Carmen (60) und Robert Geiss (61) suchen in ihrer neuen TV-Show die perfekte Prinzessin. Als im Finale plötzlich ihre Töchter auftauchen, findet das Millionärsehepaar deutliche Worte!

"Die Geissens" gewähren bereits seit 2011 Einblicke in ihr schrecklich glamouröses Leben. © RTLZWEI

Bei "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" lassen die Kult-Auswanderer aus Monaco einen königlichen Traum wahr werden: Eine der Bewerberinnen wird für ein Jahr lang Prinzessin des selbsternannten Fürstentums Seborga. Zusätzlich gibt's außerdem noch 50.000 Euro zu gewinnen.

Im Finale kommt es schließlich zu einer dicken Überraschung: Auch Davina und Shania erheben Ansprüche auf den royalen Job. Gemeinsam treten sie vor die Jury, zu der neben ihren Eltern auch Fürstin Nina von Seborga und Benimmcoach Sascha Lilic gehören.

Doch der Auftritt wird zum Debakel: Als die jungen Frauen gefragt werden, was sie mit dem Preisgeld machen würden, überlegen sie, dieses wohl in eine neue Tasche oder Uhr zu investieren. Offenbar nicht das, was sich einer echten Prinzessin geziemt.

Mit einem deutlichen "Okay, die Nächsten - Ciao!" setzen Robert und Carmen ihre Kinder vor die Tür - aus der Traum vom royalen Job. Wie der Modemacher gegenüber "Bild" klarstellt, seien seine Mädels als Prinzessinnen ohnehin völlig ungeeignet.

"Das wäre nichts für sie, weil sie das einfach nicht mit dem goldenen Löffel mitbekommen haben. Wir haben die beiden zu bodenständig erzogen", betont der passionierte Sammler hochmotorisierter Autos.