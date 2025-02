Zerstörte Luxus-Yacht sorgt für Zoff: Robert Geiss geht mit Töchtern hart ins Gericht!

Dubai (VAR) - In der aktuellen Folge von "Die Geissens" findet Robert deutliche Worte für seine Töchter Davina (21) und Shania (20). Selbstkritisch stellt der 61-Jährige seine Erziehung infrage!

Doch Robert hat bereits eine Alternative parat. Und die heißt: "Wir machen einfach einen Roadtrip!" Glamping statt Luxus-Yacht? Dieser Vorschlag kommt bei seinen Töchtern gar nicht gut an. Da ist Zoff programmiert.

"Diese Familie hat zu viele Baustellen", ärgert sich Ehefrau Carmen (59). Sie nutzt die Zwangspause für einen Zahnarztbesuch mit Tochter Davina. Robert und Shania zieht es derweil in die Werft, wo die "Indigo Star" inzwischen trockengelegt wurde.

Weil die "Indigo Star" vor knapp einem Jahr auf eine Sandbank aufgelaufen war, verlangt der Versicherer vor dem Auslaufen aus Dubai eine Überprüfung der Unterseite. Falls Schrauben oder Rumpf beschädigt sind, darf der Dampfer nicht in See stechen.

Ursprünglich hatten die Millionäre einen Wasser-Trip nach Ra's al-Chaima und in den Oman geplant. Doch es kommt anders: "Die Versicherung hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht", erklärt der Zweifach-Papa ernüchtert.

Der Multimillionär plan mit der Familie einen Camping-Trip in den Oman: Seine Töchter Davina (21, r.) und Shania (20) halten davon gar nichts. © RTLZWEI

"Ich glaube, Papa hat sie nicht mehr alle. Ich finde das richtig beschissen. Da geht man lieber in ein Hotel", echauffiert sich Davina und stellt klar: "Ich mache das nicht mit!" Ihr Vater träumt derweil von Nächten unter dem Sternenhimmel der Wüste.

Hoch motiviert durchstöbert er im Dragon Markt mit seiner Familie anschließend jegliches Camping-Zubehör, um sich auf das Abenteuer in der Natur vorzubereiten. Seine Frauen bleiben jedoch stur.

"Ich will auf keinen Fall in der Wüste campen, wir sind doch die Geissens und keine Camper!", macht Davina ihren Standpunkt ein weiteres Mal deutlich. Mama Carmen und Schwester Shania pflichten ihr bei. Sie wollen Robert alleine in die Wüste schicken.

Der TV-Star ist enttäuscht und zieht ein vernichtendes Fazit: "Die Kinder haben wir leider Gottes ein bisschen verzogen, die stehen auf 5-Sterne-Hotels. Da haben wir wohl das ein oder andere falsch gemacht. Die müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen!" Wenn der Zug nicht mal schon längst abgefahren ist ...

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" läuft aktuell jeden Montag um 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder ist zum Streamen auf RTL+ verfügbar.