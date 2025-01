Yacht-Party von Robert Geiss läuft aus dem Ruder: DJ stürzt von Bord ins Hafenbecken!

Nach Razzia und TV-Gerät-Eklat schaukelt die 38-Meter-Yacht der Familie inzwischen selig auf ihrem gebuchten Liegeplatz direkt an der Rennstrecke hin und her. An Bord geht es dafür umso turbulenter zu. Robert Geiss (60) steckt inmitten der Planungen für seine exklusive Schickimicki-Sause.

Der Multimillionär und seine Frau Carmen (59) sind erfahrene Medienprofis. Im Live-Interview kann jedoch immer etwas schiefgehen. © RTLZWEI

Glücklicherweise hat Geiss-Tochter Shania die zündende Idee, den Mann mit trockenen Textilien aus der hauseigenen Modelinie auszustatten. Für Musik ist also gesorgt, doch als die Fete in vollem Gange ist, läuft alles aus dem Ruder.

Die 20-Jährige hat plötzlich nur noch Augen für Nachwuchsfahrer Ollie Bearman. Bahnt sich hier etwa Shanias erste Lovestory an? Offiziell war die Blondine nämlich noch nie mit jemandem liiert.

Fast zeitgleich macht in der Presse das Gerücht die Runde, ihre ältere Schwester Davina (21) habe etwas mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (40) aus Großbritannien. Ursächlich dafür ist ein gemeinsames Foto der beiden.

Zu guter Letzt blamiert sich Papa Robert am nächsten Tag dann auch noch bei einem Live-Interview im TV. Ihren Abstecher zum letzten Saisonrennen hatte sich die Millionärsfamilie sicherlich anders vorgestellt.

Was sonst noch so vorgefallen ist, erfahrt Ihr wie gewohnt am Montagabend in einer brandneuen Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI.