Zum Hochzeitstag: Als Carmen Geiss das Geschenk von Gatte Robert sieht, muss sie weinen!

Monaco - Was schenkt man jemandem, der bereits alles hat oder es sich zur Not auch selbst kaufen könnte? Zumindest in Bezug auf seine eigene Ehefrau kennt Robert Geiss (59) die Antwort!

Robert Geiss (59) und seine Ehefrau Carmen feiern am 30. November 2024 ihren 30. Hochzeitstag. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

Am 30. November 1994 gaben sich die Kölner Kult-Auswanderer in der Spielermetropole Las Vegas das Jawort. In diesem Jahr feiert das Glamour-Paar demnach bereits seinen 30. Hochzeitstag.

Kennengelernt haben sie sich bereits im zarten Alter von 15 Jahren. Von Liebe auf den ersten Blick konnte damals aber keinesfalls die Rede sein. Doch "das Arschloch hat sich dann gut entwickelt", scherzt Carmen rückblickend im "Bild"-Interview.

Im Gespräch mit dem Blatt kommt das Millionärsehepaar unter anderem auch auf den 29. Hochzeitstag im vergangenen November zu sprechen. Und wer Robert kennt, der weiß, dass der Modemacher immer für eine Überraschung gut ist.

"Ich weiß genau, was ihr gefällt und was nicht", stellt der 59-Jährige klar. An und für sich keine große Leistung bei einer seit nunmehr 43 Jahren bestehenden Liebesbeziehung zwischen den beiden. Doch diesmal hatte sich Robert etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Stolz verrät er sein Geschenk: "Ich habe ihren alten Bentley von unserem Freund, dem Auto-Künstler Danny Schramm, neu gestalten lassen. Die Farbe gefiel ihr nicht mehr."