DDR-Topmodel nach GNTM-Aus: "Auch ohne Heidi habe ich es alleine nach Paris geschafft"

Dessau/Paris - In den 1980er-Jahren war sie eins der gefragtesten Models der DDR und mehrfach Covergirl der "Modischen Maschen": Anja Kossiwakis (57). Auch wenn das Gastspiel der gebürtigen Dessauerin bei "Germany's Next Topmodel" nur von kurzer Dauer war, gingen für die 57-Jährige nun gleich mehrere Träume in Erfüllung.

Nach ihrem Lauf auf der Pariser Fashionweek arbeitete Anja Kossiwakis (57) sogleich mit Star-Fotograf Mihael Vuzem in Paris. © Mihael Vuzem

Nach dem Aus in der Show von Heidi Klum (52) lief das Best-Ager-Model Anfang März das erste Mal in ihrer Karriere auf dem Laufsteg der Pariser Fashionweek.

"Dort präsentierte ich einen Look der ukrainischen Designerin Elmira Polyayeva, der moderne Eleganz und starke Individualität vereint – Werte, die auch meine eigene Geschichte widerspiegeln", erzählte Kossiwakis TAG24. "Von der Abraumhalde in Bitterfeld zu GNTM und dann auf den Laufsteg in Paris - das ist unglaublich und ich kann es selbst noch nicht fassen."

Mit ihrem Laufstegdebüt in der Fashion-Metropole habe sie einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht und damit sogleich mehrere Modeepochen verbunden - vom DDR-Covergirl bis zum internationalen Runway im Jahr 2026!

"Mit 57 Jahren in Paris zu laufen, war für mich ein sehr emotionaler Moment. Es zeigt, dass Träume in der Mode kein Verfallsdatum haben", so die Dessauerin. "Auch ohne Heidi und GNTM habe ich es alleine nach Paris geschafft!"