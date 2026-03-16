DDR-Topmodel nach GNTM-Aus: "Auch ohne Heidi habe ich es alleine nach Paris geschafft"
Dessau/Paris - In den 1980er-Jahren war sie eins der gefragtesten Models der DDR und mehrfach Covergirl der "Modischen Maschen": Anja Kossiwakis (57). Auch wenn das Gastspiel der gebürtigen Dessauerin bei "Germany's Next Topmodel" nur von kurzer Dauer war, gingen für die 57-Jährige nun gleich mehrere Träume in Erfüllung.
Nach dem Aus in der Show von Heidi Klum (52) lief das Best-Ager-Model Anfang März das erste Mal in ihrer Karriere auf dem Laufsteg der Pariser Fashionweek.
"Dort präsentierte ich einen Look der ukrainischen Designerin Elmira Polyayeva, der moderne Eleganz und starke Individualität vereint – Werte, die auch meine eigene Geschichte widerspiegeln", erzählte Kossiwakis TAG24. "Von der Abraumhalde in Bitterfeld zu GNTM und dann auf den Laufsteg in Paris - das ist unglaublich und ich kann es selbst noch nicht fassen."
Mit ihrem Laufstegdebüt in der Fashion-Metropole habe sie einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere erreicht und damit sogleich mehrere Modeepochen verbunden - vom DDR-Covergirl bis zum internationalen Runway im Jahr 2026!
"Mit 57 Jahren in Paris zu laufen, war für mich ein sehr emotionaler Moment. Es zeigt, dass Träume in der Mode kein Verfallsdatum haben", so die Dessauerin. "Auch ohne Heidi und GNTM habe ich es alleine nach Paris geschafft!"
Modelvertrag bei Metropolitan
Danach ging es Schlag auf Schlag. Nach mehreren Fotoshootings in Paris, unter anderem auf der Champs-Élysées, unterschrieb Kossiwakis am Mittwoch einen Vertrag bei Metropolitan, einer der größten Modelagenturen der Welt!
"Vielleicht bin ich bald bei Chanel auf dem Laufsteg zu sehen", so die 57-Jährige zu TAG24.
Begonnen hatte ihre Modelkarriere bereits 1987, nachdem sich Kossiwakis selbst auf die Annonce des DDR-Verlags "Verlag für die Frau" gemeldet hatte und bald darauf ihr erstes Fotoshooting in der Nähe von Leipzig absolvierte.
Mehrfach schaffte sie es im Anschluss auf das Cover der "Modischen Maschen". 1989 hatte die Strick-Zeitschrift eine Auflage von 624.000 Exemplaren.
Zuletzt war die Dessauerin als Bloggerin und Fotografin in Erscheinung getreten. Ihren Instagram-Account findet Ihr hier.