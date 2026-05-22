GNTM-Halbfinale: Zwei Models scheitern einen Schritt vor dem Showdown
Unterföhring - Der Showdown vor dem Endspiel, die letzte Hürde vor dem Finale! Bei "Germany's Next Topmodel" gab es in dieser Woche sechs Tickets für das große Ziel – allerdings acht Teilnehmer.
Los ging es mit dem "Harper's Bazaar"-Shooting. Heidi Klum (52) startete in der Baustellenkulisse einen dort platzierten Dienst-Geländebuggy und fuhr damit vor zur inzwischen allen bekannten Kerstin Schneider, Chef-Redakteurin des Magazins
"Wo kommst du denn her? Crazy!", begrüßte diese die Model-Mama. Was ist das für eine Frage? Sie ist vor 20 Sekunden fünf Meter weiter in den Wagen gestiegen, Kerstin. Auf jeden Fall stand zum gefühlt 15. Mal "das wichtigste Shooting" dieser Staffel an.
Dieses Mal aber wirklich!
Dafür hatte man sich eine aufgeschüttete Sandgrube hinter einer Kuhweide ausgesucht und ließ die acht Überlebenden in dieser im edlen Zwirn vor Baumaschinen um die Wette posieren.
Im Anschluss erhielten die Kandidaten Videogrüße ihrer Bros & Besties, die sie auf dieser Castingreise kennengelernt hatten. Allesamt ehemalige Teilnehmer, die nicht so weit wie sie kamen. Hier flossen dann auch vereinzelt Tränen.
Anika und Luis schaffen es nicht zum großen Hauptevent
"Durch diese Botschaften hat so einen Push bekommen", erklärte Anika, die sich durch den neuen Energieschub geradezu auf den anstehenden Entscheidungswalk freute.
Die Models schlüpften dazu in die Klamotten von Modemacher LaQuan Smith und marschierten nacheinander unter wie üblich sehr vielen "Oh's" und "Ah's" von Heidi, Kerstin und Gast-Judge Candice Swanepoel (37) über den Laufsteg.
Die Stimmung hinter der Catwalk-Bühne war aber extrem angespannt, denn allen war klar, dass es zwei Tickets zu wenig für das große Finale gibt.
Und auch, wenn sie alle ihr Bestes gegeben haben, entscheiden beim Halbfinale nun mal Kleinigkeiten.
Für Anika (27) und Luis (24) endete die Reise an dieser Stelle. Im Finale stehen also bei den Jungs Tony (31), Ibo (21) und Godfrey (34) – und bei den Mädchen Anna (22), Daphne (25) und Aurélie (22).
Damit steht in der kommenden Woche der eine Tag an, den sowohl Fans als auch Hater seit Monaten herbeisehnen: das Finale – und damit die letzte Sendung der Staffel auf Prosieben und Joyn.
Titelfoto: ProSieben/Max Montgomery;