GNTM-Halbfinale: Zwei Models scheitern einen Schritt vor dem Showdown

Unterföhring - Der Showdown vor dem Endspiel, die letzte Hürde vor dem Finale! Bei " Germany's Next Topmodel " gab es in dieser Woche sechs Tickets für das große Ziel – allerdings acht Teilnehmer.

Gehörlos, doch mit allen Sinnen fokussiert: Toni (31) durfte als Erstes in seinem weißen Outfit in der Sandgrube vor der Kamera posieren. © ProSieben/Max Montgomery;

Los ging es mit dem "Harper's Bazaar"-Shooting. Heidi Klum (52) startete in der Baustellenkulisse einen dort platzierten Dienst-Geländebuggy und fuhr damit vor zur inzwischen allen bekannten Kerstin Schneider, Chef-Redakteurin des Magazins

"Wo kommst du denn her? Crazy!", begrüßte diese die Model-Mama. Was ist das für eine Frage? Sie ist vor 20 Sekunden fünf Meter weiter in den Wagen gestiegen, Kerstin. Auf jeden Fall stand zum gefühlt 15. Mal "das wichtigste Shooting" dieser Staffel an.

Dieses Mal aber wirklich!

Dafür hatte man sich eine aufgeschüttete Sandgrube hinter einer Kuhweide ausgesucht und ließ die acht Überlebenden in dieser im edlen Zwirn vor Baumaschinen um die Wette posieren.

Im Anschluss erhielten die Kandidaten Videogrüße ihrer Bros & Besties, die sie auf dieser Castingreise kennengelernt hatten. Allesamt ehemalige Teilnehmer, die nicht so weit wie sie kamen. Hier flossen dann auch vereinzelt Tränen.